Karşıyaka uzun aradan şikayetçi - Haberler

TFF 3'üncü Lig'de sezonu 7 Mayıs'taki son hafta maçlarıyla tamamlayan Karşıyaka, lige 4 aylık uzun ara verilmesinden şikayetçi. Şampiyonluk hedeflenen yeni sezon öncesi hazırlıklara erken başlayıp, uzun bir çalışma dönemi geçirmeyi planlayan yeşil-kırmızılılar, lig 4 ay sonra 4 Eylül tarihinde başlayacağı için planlama yapmakta sıkıntı yaşıyor.

Karşıyaka'nın teknik heyeti futbolculara yeşil sahalardan uzak geçecek dönemde fazla fiziksel kayıp yaşamamaları için özel antrenman programları verdi. Karşıyaka, antrenmanların başlangıç tarihi ve kamp programını önümüzdeki günlerde belirleyecek. Kurmaylar 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'deki Play-Off maçlarını da takip ediyor.