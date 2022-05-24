Karşıyaka uzun aradan şikayetçi - Haberler

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Karşıyaka uzun aradan şikayetçi

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Karşıyaka uzun aradan şikayetçi

TFF 3'üncü Lig'de sezonu 7 Mayıs'taki son hafta maçlarıyla tamamlayan Karşıyaka, lige 4 aylık uzun ara verilmesinden şikayetçi.

TFF 3'üncü Lig'de sezonu 7 Mayıs'taki son hafta maçlarıyla tamamlayan Karşıyaka, lige 4 aylık uzun ara verilmesinden şikayetçi. Şampiyonluk hedeflenen yeni sezon öncesi hazırlıklara erken başlayıp, uzun bir çalışma dönemi geçirmeyi planlayan yeşil-kırmızılılar, lig 4 ay sonra 4 Eylül tarihinde başlayacağı için planlama yapmakta sıkıntı yaşıyor.

Karşıyaka'nın teknik heyeti futbolculara yeşil sahalardan uzak geçecek dönemde fazla fiziksel kayıp yaşamamaları için özel antrenman programları verdi. Karşıyaka, antrenmanların başlangıç tarihi ve kamp programını önümüzdeki günlerde belirleyecek. Kurmaylar 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'deki Play-Off maçlarını da takip ediyor.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Eylül, Mayıs, Spor, Haberler

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