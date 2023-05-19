Karşıyaka perdeyi kapatıyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hafta içinde Belediye Kütahyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen yarıştaki rakibi Nevşehir Belediyespor da kazanınca Play-Off şansını yitiren Karşıyaka yarın ligin son maçında Entegre Solar Elazığspor'a konuk olacak.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hafta içinde Belediye Kütahyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen yarıştaki rakibi Nevşehir Belediyespor da kazanınca Play-Off şansını yitiren Karşıyaka yarın ligin son maçında Entegre Solar Elazığspor'a konuk olacak. Kapılarını yeni açan Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Grupta sezonu 7'nci sırada bitirmesi kesinleşen 51 puanlı yeşil-kırmızılılar, formalite niteliğindeki son hafta maçında kadrodaki altyapı patentli gençlere de şans verecek. Şimdiden Mustafa Aşan, Soner Birinci, Fatih Aydın, Burak Başkaya ve Recep olmak üzere 5 oyuncuyla yollarını ayıran Karşıyaka'da bazı as futbolcular Elazığ'a götürülmeyecek.