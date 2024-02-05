Kadınlar 2.Lig C Grubunda Kılıçaslan Yıldızspor ve Ankara Metropol Spor Berabere Kaldı
Kadınlar 2.Lig C Grubu'nda Kılıçaslan Yıldızspor ile Ankara Metropol Spor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Şeyma Yücel'in golüne karşılık Irmak Sarıaydın da gol attı.
Kadınlar 2.Lig C Grubunda ligin 9.haftasında Kılıçaslan Yıldızspor evinde Ankara Metropol Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Aydoğan Mantar, Buse Özgül, Furkan Koç
Kılıçaslan Yıldızspor: Senem Servet İnci, Fatma Acıpınar, Esra Nur Kılıçkaya, Merve Fırtına, Zeynep Hekimhan, (Edanur Yiğit dk.73), Ceyda Doğan,(Edanur İlbeyli dk.90), Emine Aysel, (Aysu Yılmaz dk.81), Gülbahar Yıldız, Şeyma Yücel, Pınar Çeri,
Ankara Metropol Spor: Hümeyra Yelok, Nurcan Gemici, Elif Aslan, Aybike Fındık, Damla Ulusoy, Sima Naz Aydın, Beyza Yerli, Melda Şahiner, Irmak Sarıaydın, Nisa Taşkıran, (Sılanur Keçebaş dk.68), Ülkü Sıla Tıraş
Goller: Şeyma Yücel (dk.17) (Kılıçaslan Yıldızspor), Irmak Sarıaydın (dk.48) (Ankara Metropol Spor) - KAYSERİ