Juventus-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında deplasmanda İtalya ekibi Juventus ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
- Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçındaki ilk 11'i Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Kenan Yıldız ve David'den oluşuyor.
- Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçındaki ilk 11'i Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang ve Osimhen'den oluşuyor.
- Juventus ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında İtalya ekibi Juventus'a konuk olacak.
MAÇ SAAT 23.00'TE
Allianz Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Mücadele, TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
İLK 11'LER
Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Kenan Yıldız, David.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang, Osimhen.