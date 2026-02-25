Haberler

Juventus-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Juventus-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu Haber Videosunu İzle
Juventus-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında deplasmanda İtalya ekibi Juventus ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçındaki ilk 11'i Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Kenan Yıldız ve David'den oluşuyor.
  • Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçındaki ilk 11'i Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang ve Osimhen'den oluşuyor.
  • Juventus ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında İtalya ekibi Juventus'a konuk olacak.

MAÇ SAAT 23.00'TE

Allianz Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Mücadele, TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Kenan Yıldız, David.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang, Osimhen.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJY:

ŞANSIN BOL VURDUĞUN GOL OLSUN JUVE, KALBİM SENİNLE.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme59
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Haberin başlığına bak bomba 11 diyor ideal 11 işte. Sırf tıklayabilirsiniz diye yalan haber yapıyorsunuz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

