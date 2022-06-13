İtalyan futbolcu Chiellini'nin yeni adresi ABD temsilcisi Los Angeles İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus ile milli takımdaki kariyerini noktalayan Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu. İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus ile milli takımdaki kariyerini noktalayan Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu. 37 yaşındaki futbolcu, transfer haberini yeni kulübünün logosunun yer aldığı kıyafet ve şapkayı giyerek sosyal medya hesabından video paylaşımıyla duyurdu. Deneyimli savunma oyuncusunun 18 aylık sözleşme imzalaması bekleniyor. 2005'ten bu yana formasını giydiği Juventus ile 9 Serie A, 5 İtalya Kupası, 5 de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Chiellini, İtalya Milli Takımı ile de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştı. AA / Yunus Kaymaz - Spor Tam Gemi Şok Denemeleri İtalya Serie A Los Angeles İtalya Spor Haberler

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