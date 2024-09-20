İstanbul'da TBF Basketbol Spor Lisesi Protokolü İmzalandı

Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi protokolü imza törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak, Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNDERLİĞİNDE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ TESİSLEŞME SÜRECİ YAŞANDI'

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Benim müsteşarlık sürecimde peşinden koştuğum bir hayalim vardı. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, dünyada eşi benzeri görülmemiş ölçüde bir tesisleşme süreci yaşandı. Akademik eğitimle, sportif eğitimi birleştirecek bir süreci yürütmeyi hayal ettim. 2014 yılında Proje Okul diye bir kavram hayata geçirdik. Meslek liselerinde başladık. Spor liselerinde de tematik hale getirerek, küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın yeteneklerine uygun sportif eğitim almalarını ve bu şekilde yeni sportif altyapısına hizmet edebileceğimizi düşündük. Bunu kendi hayalim olarak gördüm ve yaptığımız yasal değişikliklerle bu tür proje okulu tanımlaması yaptığımız yerlerde, program oluşturduk. Müfredat oluşturma ve eğitici kadrolarının görevlendirilmesi konusunda bu projelere istisnai özellikler getirdik. Ticaret odaları, sanayi odaları, büyük sanayi kuruluşlarıyla ortak çalışmayla, meslek liseleri yapmak istedik. Sportif, anlamda da başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere, spor federasyonlarıyla, ortak okullar açalım ve çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren alıp, hem akademik hem sportif eğitim vererek, sağlıklı bir eğitim almaları için projeler geliştirelim istedim" dedi.

Bugün Basketbol Federasyonu ile birlikte böyle bir projede olmaktan dolayı büyük bir heyecan içinde ve çok mutlu olduğunu dile getiren Bakan Tekin, "Federasyonlarla, Gençlik Spor Bakanlığımızın öncülüğünde ilişkiler yürüttük. Bunun en başarılı örneği Türkiye Voleybol Federasyonu'yla birlikte yürüttüğümüz Ankara'daki voleybol lisemiz. Fatih Terim Hoca'yla 2024 yılında Riva'da bir futbol lisesi hayata geçirdik. Bugün de diğer federasyonlarla da bu tür ilişkileri yürütmeye en azından başladık. Bugün Türkiye Basketbol Federasyonu ile birlikte büyük bir projeyi hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu projelerimizle çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren alıp, yeteneklerinin yatkın olduğu spor dallarına ilişkin kültürlerini geliştirmek istedik. Çocuklarımız, bu sayede yurt dışına gittiğinde ülkemizi temsil edebilecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle zeki, çevik ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirebileceğimiz, milletimizi temsil edebilecek çocuklar yetiştirmek için hizmet etmeye çaba sarf ettik. Bunun başlangıcını yaptık. Ben bu süreci gerçekten çok önemsiyorum. Bu yıl da artık tematik spor liselerimizin bünyesinde ortaokullarda açmak istiyoruz. Bunun şöyle bir avantajı olacak. Milli Eğitim bakanlığı kaydından ayrı değerlendirilecek. Federasyon çocuklarımızı, gençlerimizi yeteneklerine göre kendi eleme mekanizmaları açısından seçip, onları öğrenci olarak alacaklar. Bu sürece destek veren başta Gençlik Spor Bakanımız olmak üzere başkanımıza ve ilgili herkese teşekkür ediyorum. Benim hayalimin ötesinde bir şey gerçekleşti. Bu protokolle beraber birkaç hususu da hayata geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI BURSU VE HARÇLIK ÖDEMESİ YAPILACAK'

Basketbol Gelişim Merkezi'nin 29 yıllığına bakanlık bünyesinde olacağını bildiren Tekin, şunları söyledi:

"Okulun derslikleri, spor salonları, eğitim materyalleri, federasyon tarafından donatılmış olacak. Okulun programları ve ders sistematiği, Basketbol Federasyonu'nun belirleyeceği uzmanlarca hazırlanacak. Başkanlığımızla irtibatlı olarak onaylanıp, yürürlüğe sokulacak. Öğrencilerimiz Türkiye Basketbol Federasyonu'nun eğitim, kamu, antrenman ve müsabakalarına katılacak. Federasyonumuz çocuklarımıza bu anlamda kariyer rehberliği de yapacak. Öğrencilerimize hakemlik, antrenörlük, kondisyonellik, spor yönetiminde eğitim seminerleri ve benzeri eğitimler verilecek. Gençlik Spor Bakanlığımızın mevzuatına uygun bir biçimde öğrencilerimize başarı bursu ve harçlık ödemesi de yapılacak. Teorik olarak çok güzel bir kurgu. Biz bu süreçte federasyonumuzla çok sağlıklı istişare süreci yürüttük. Doğru sonuçlar verecek bir adımı atmak için en ince ayrıntısına kadar planladık. Güzel bir süreç, İnşallah Türkiye'nin sportif altyapısına özellikle de basketbolla ilgili altyapısına güzel bir hizmet edecek diye temenni ediyorum. Bu projelerin başlangıcı kadar devamlılığı da önemli bu yüzden, Voleybol Federasyonu örneğinde olduğu gibi Basketbol Federasyonu'na da sürekli sahip çıkacağız. Burayı göz bebeği olarak göreceğimiz bir eğitim tesisi olacak."

BAKAN BAK: ÇOK GÜZEL BİR ESER

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise yaptığı konuşmada Basketbol Gelişim Merkezi'nin çok güzel bir eser olduğunu vurguladı. Merkezde 10 bin kişilik salon ve milli takımın kamp merkezinin yanı sıra otel, müze ve altyapılar için 3 salonun yer aldığını aktaran Bakan Bak, spor lisesinin de burada yer almasını istediklerini belirtti.

Lise ve üniversite yıllarında basketbolla çok ilgili olduğunu anlatan Bakan Bak, "Biz bu heyecanı burada da yaşamak istedik. Yetenek taraması projesi çerçevesinde çocuklarımızı en az 2 branşa yönlendirmek için çalışıyoruz. Tesislere yapılan yatırımlar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesiyle Türkiye'nin dört bir yanına onlarca tesis yapıldı. Bunların zirve örneklerinden birisi de Basketbol Gelişim Merkezi. Avrupa'da böyle bir tesis yok. Burada basketbol lisesi projesini de başlatmış olduk" dedi.

Spor lisesinin yalnızca sporcu değil, sporda önemli görevler üstlenecek yöneticiler de yetiştireceğini söyleyen Bakan Bak, "Spor bir endüstri. Herkes milli takımda yer alacak diye bir kural yok. Şirketlerin ve kulüplerin CEO'ya da ihtiyacı var. Buradan mezun olacak çocuklarımız başka görevlerde de yer alabilecek" diye konuştu.

'BURADAN BAŞARILI SPORCULAR ÇIKACAK'

Tematik spor liselerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in emeğinin olduğunu belirten bakan Bak, "Onun da hayaliydi burası. Tebrik etmek gerekiyor. Ben burada çocuklarımızın 17 yaş altı maçlarını da izledim. Finali kaçırmıştık. Arkadan gelen jenerasyonu iyi bir eğitimle yetiştirmemiz gerekiyor. Türk sporunda özellikle liselerin ve üniversitelerin daha etkin olmasını istiyoruz. Liseleri bu rekabetin içine sokmamız lazım. Spor ülkesi olmak istiyoruz, gençlere yatırım yapmak istiyoruz. Ben inanıyorum ki buradan çok başarılı sporcular, yöneticiler ortaya çıkacak. Türk sporu çok daha iyi noktalara gidecek. Burada olmaktan da mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKOĞLU: 200 ÖĞRENCİYE HİZMET VERECEK

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu,se Türk basketbolunun geleceği adına çok önemli bir protokol gerçekleştirildiğini dile getirdi. Gençleri basketbola kazandırmak, sporun temellerini güçlendirmek adına önemli bir projenin hayata geçirildiğinin altını çizen Türkoğlu, "Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını 29 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin dört bir yanındaki kulüplerimize, bu tesisin imkanlarıyla sporcu yetiştireceğiz, yönetici ve maddi kaynak sağlayacağız. Bugün de İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'nin protokol imzasını atacağız. Devrim niteliğinde bir projenin temeli. Bu projede emeği geçen herkese, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederim. İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi, 'Basketbol bir spor değil, aynı zamanda eğitim ve karakter gelişimi' dediğimiz vizyonumuzu ortaya koymaktadır. Bu okul, kurulu olduğu 1200 metrekare alandaki modern donanımıyla, 200 öğrenciye hizmet verecek. Bu vesileyle İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi hayırlı olsun diyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Tören, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İSTANBUL TBF BASKETBOL LİSESİ HAKKINDA

Sporun temele yayılmasını sağlamak, öğrencilerin tesis imkanlarına erişimini mümkün kılmak, yetenekli öğrencileri keşfetmek ve bilinçli, elit sporcular yetiştirmek, basketbol branşında uzmanlaşarak uluslararası alanda Türkiye'yi temsil edecek sporcular yetiştirmek hedefleniyor.

İstanbul TBF Basketbol Lisesi, 1200 metrekarelik geniş bir alanda inşa edildi. Okul, 8 dersliğiyle ve sunduğu kapsamlı eğitim olanaklarıyla yaklaşık 200 öğrenciye eğitim hizmeti sunacak. Tesis, spor ve akademik başarıyı bir arada destekleyen bir öğrenim ortamı sağlamayı amaçlıyor.