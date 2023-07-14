İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye 2 galibiyet aldı

Türkiye İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Bulgaristan ve Ukrayna'yı mağlup ederek 2 galibiyet aldı. Takımın hedefi şampiyonluğa ulaşmak.

Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda milli takımdan iki galibiyet

Murat ÖZELCİKARABÜK(DHA) ? Türkiye İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Karabük'te düzenlenen 11'inci Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın ilk iki gününde Bulgaristan ve Ukrayna'yı mağlup etti.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te yapılıyor. Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 6 ülkeden kadın ve erkek olmak üzere 11 takım katıldı. Türkiye, Ukrayna, Polonya, Fransa, İtalya ve Bulgaristan'ın katıldığı turnuvanın ilk iki günün müsabakaları oynandı. Türkiye İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı turnuvanın ilk gününde Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı. Milliler ikinci gün ise rakibi Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Osman Çarkçı, turnuvayı şampiyon tamamlamak istediklerini belirterek sonuna kadar mücadele edip finale yükselerek Avrupa şampiyonu olmak istediklerini söyledi.

Milli takımın kaptanı Cevat Şimşek ise Ukrayna'yı mağlup ettikleri için mutlu olduklarını ifade ederek istikrarı sürdürerek finale kadar çıkmak istediklerini belirtti.