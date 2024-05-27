İlkem Yapı Tarsus Spor, Aisha Sheppard'ı transfer etti
İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD'li oyun kurucu Aisha Sheppard'ı transfer etti. Süper Lig'de kalmayı başaran Mersin ekibi, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kariyerinde WNBA şampiyonluğu bulunan Sheppard, sezon öncesi takıma katılacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD'li oyun kurucu Aisha Sheppard'ı transfer etti.
Süper Lig'de kalmayı başaran Mersin ekibi, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Daha önce 8 oyuncuyu kadrosuna katan İlkem Yapı Tarsus Spor, geçen sezon Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'da forma giyen Aisha Sheppard ile anlaştı.
Kariyerinde Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu bulunan 25 yaşındaki oyun kurucunun, sezon öncesi takıma katılacağı bildirildi.