Herkes Fatih Terim'e benzetilen başantrenör Selen Erdem'de aynı detaya takıldı

Basketbol Süper Ligi'nin tek Türk kadın başantrenörü Selen Erdem, tarzıyla adeta fenomene dönüştü. Tavırları ve mimikleriyle "Dişi Fatih Terim" olarak anılan Erdem'in parkeye topuklu ayakkabı ile çıkması ise tartışma konusu oldu. Bazı basketbolseverler bu durumun yasak olduğunu ve parkeyi bozduğunu öne sürdü. Ancak bu iddialar ABD'li ünlü kadın başantrenör Kim Mulkey'in topuklu ayakkabı giyerek parkeye çıktığı onlarca görselle çürütüldü.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u çalıştıran ve ligin tek Türk kadın başantrenörü olan Selen Erdem, takımın başında çıktığı maçlarda topuklu ayakkabıları, takıları ve şık giyiminin yanında hırsı ile dikkati çekiyor.

"'DİŞİ FATİH TERİM' BENZETMESİ YAPILIYOR"

Fatih Terim'e benzetilmekten mutlu olduğunu ve topuklu ayakkabılarından vazgeçemediğini belirten Erdem, "Topuklu ayakkabıdan vazgeçemiyorum. Topuklu ayakkabıdan tutun da gömleğe, saate, takılara kadar çok uğurum var. Beni ilk defa görenler, 'Dişi Fatih Terim' benzetmesi yapıyor. Öyle diyorlar. Hoşuma da gidiyor. Biraz gergin ve asabi tavrım var herhalde. Tek Türk kadın başantrenör olarak birilerine örnek olduğumu bildiğim ve o kadar insan beni izlediği için giyimime özen gösteriyorum. Burada biraz erkeksi duruş var ama ben topuklu ayakkabı giyiyorum. Biraz daha ciddi bir kıyafetle, daha şık bir görüntü sağlamak istiyorum. Bir maç kaybedersem hemen o günkü kıyafetlerimi değiştiririm." ifadelerini kullandı.

TOPUKLU AYAKKABILARI TEPKİ ÇEKTİ

Selen Erdem'in "Vazgeçemiyorum" dediği topuklu ayakkabılara ise bir kesim basketbolseverden tepki geldi. Topuklu ayakkabının yasak olduğu öne sürülürken, parkeye zarar verdiği iddia edildi. Bu iddialara ise başka bir grup Kim Mulkey'i örnek göstererek yanıt verdi. ABD'li ünlü kadın başantrenörün parkeye topuklu ayakkabıyla çıktığı onlarca fotoğrafı paylaşıldı.

Kim Mulkey