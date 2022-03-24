HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 109-87 - Haberler

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HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 109-87

Demirören Haber Ajansı - Spor
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HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 109-87

SALON: EnkaHAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Erşan Kartal (xx), Umut Özgün Ergün (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Perkins (xx) 3, Thomas (xxx) 12, Browne (xxx) 35, Aldridge (xxx) 26, Sinan (xx) 4, Denmon (xxx) 23, Erol Can (x) 3, Nusret (x) 3, Hakan (x)HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Selden (xxx) 23,...

AFYON (DHA) - SALON: Enka

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Erşan Kartal (xx), Umut Özgün Ergün (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Perkins (xx) 3, Thomas (xxx) 12, Browne (xxx) 35, Aldridge (xxx) 26, Sinan (xx) 4, Denmon (xxx) 23, Erol Can (x) 3, Nusret (x) 3, Hakan (x)

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Selden (xxx) 23, Hamilton (xxx) 12, Hayes (xxx) 27, Şafak (xx) 6, Filipovity (xx) 7, Mertcan (x) 4, Bilgehan (xx) 6, Tuğberk (x) 2, Berkan (x), Hüseyin (x)

1'İNCİ PERİYOT: 30-26

İLK YARI: 56-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-63

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri düşme hattındaki son sıradan kurtulamayan Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'nden sonra üst üste ikinci galibiyetini en yakın rakibi HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 109-87 yenerek aldı. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda ev sahibi ekibin baştan sona önde götürdüğü iki takım için de kritik maçın ilk periyodu 30-26, ilk yarısı 56-49, üçüncü periyodu da 78-63 sonuçlandı. Ligde 24 maçta 5 galibiyete ulaşarak 4 galibiyette kalan rakibini geride bırakan, bitime 6 maç kala kurtuluş umutlarını artıran Petkimspor'da Browne 35, Aldridge 26, Denmon 23 sayıyla skora katkı yaptı.


- Aliağa

Demirören Haber Ajansı / Spor

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Zafer Yılmaz, Sigorta, Afyon, Spor, Haberler

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