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Hatayspor, Cumhuriyet'in 100. yılını anlamlı bir video ile kutladı

Hatayspor, hasta yatağında dahi Hatay'ı düşünen, Hatay'ı şahsi meselesi olarak gören, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarını, yayınladığı 29 Ekim videosu ile gösterdi. Cumhuriyet'in 100'üncü yılının kutlandığı videoda, 'Hatay senin, Cumhuriyet bizim şahsi meselemizdir' vurgusu yapıldı.