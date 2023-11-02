Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası'nın final yarışları Batman'da Hasankeyf'te yapılacak. Sporcular farklı sınıflarda yarışacak ve flyboard ile akrobasi hareketleri gerçekleştirecek. Batman Valisi Ekrem Canalp, Hasankeyf'in su sporları merkezi olacağını belirtti.

Hasankeyf'te Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ve Motosurf Şampiyonası Düzenlenecek

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası'nın 2023 final yarışları 11-12 Kasım tarihlerinde Batman'da Hasankeyf'te yapılacak.

Batman Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası ilk kez Hasankeyf'te gerçekleştirilecek. Şampiyonada sporcular; OPEN, Pro Stock-1, Pro Stock-2, Kadınlar, Gençler, Flyboard ve Drag sınıflarında yarışacak. Sıra dışı sporcular Hasankeyf Limanı'nda özel olarak oluşturulacak flyboard ile akrobasi hareketleri gerçekleştirerek kupaya uzanmaya çalışacak.

Ülkemizde kullanımı giderek yaygınlaşanmotosurfte ise Türkiye Motosurf Şampiyonası final ayak yarışları da Hasankef'te organize edilecek.

VALİ CANALP: HASANKEYF SU SPORLARI MERKEZİ OLACAK

Batman Valisi Ekrem Canalp, Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak ekstrem spor tutkunlarının dikkatini bir kez daha Hasankeyf'e çevireceklerini belirtti.

Su ve ekstrem spor dalları için Hasankeyf'in önemli bir destinasyon haline geleceğini kaydeden Vali Canalp, "Kültür, tarih ve doğa turizmi için Hasankeyf'i tercih eden ziyaretçilere, şimdi Spor Turizmi kapsamında ekstrem ve macera tutkunları da eklenecek. Tarihiyle yabancı turistleri kendine hayran bırakan Hasankeyf, oluşturulacak su spor altyapısı ile tercih edilen destinasyonlar arasına girecek.

Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası'nın finalini Kocaeli ve İstanbul'dan sonra Batman Hasayankeyf'te organize edeceğiz. Şampiyonada Open, Stock Pro1, Stock Pro2, Gençler, Kadınlar, Drag, Flyboard ve Motosurf yarışları yapılacak. Türkiye'nin su sporları alanında öne çıkan illeri başta Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ'dan üst düzey 30 sporcu Batman iline gelecek. Jet yarışlarının yanı sıra dünya genelinde ekstrem sporlar alanında ilgiyle takip edilen flyboard ve jetsurf yarışları da Hasankeyf'te izleyenlerle buluşacak" dedi.