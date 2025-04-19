Göztepe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR hakemi ise Alman Markus Schmidt oldu. Mücadele beİN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı 29 mücadelede 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 48 puanla 5. sırada girdi. Göztepe ise aynı süreçte 10 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet elde ederek 39 puan topladı ve kendisine 12. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Emerson, Romulo.

Beşiktaş : Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica,Mustafa.

TAKIMLARIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta altı futbolcu, Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Necip Uysal, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Göztepe'de sezonu kapatan Djalma Silva ile Isaac Solet'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Novatus Miroshi ile Juan bu maçta forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda beş futbolcu, Göztepe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu beş oyuncu, cezalı duruma düşmeleri durumunda Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

KARTAL'DAN SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada sahadan bir galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir'e kaybederken, Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Beşiktaş, söz konusu süreçteki tek galibiyetini derbi maçta Galatasaray'a karşı aldı.

TAYYİP TALHA VE SEMİH DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalarını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile Semih Kılıçsoy, görev verilmesi durumunda Göztepe karşısında forma giyebilecek. Ligde Kasımpaşa mücadelesinde kırmızı kartla oyun dışında kalan Tayyip Talha, geçen hafta oynanan RAMS Başakşehir müsabakasında bir maçlık cezasını tamamladı. Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek iki maç ceza alan Semih de cezasını Kasımpaşa ve RAMS Başakşehir karşılaşmalarında noktaladı. Her iki oyuncu da Göztepe mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.

GÖZTEPE'NİN GALİBİYET HASRETİ

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta galibiyet alamayan Göztepe, sahasında konuk edeceği Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. Ligde ilk yarısında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken İzmir ekibi, ikinci yarıya da 1-0 yendiği Antalyaspor'dan aldığı 3 puanla başladı. Bu maç Göztepe'nin ikinci yarıda galip bitirdiği tek maç oldu. Ardından oynadığı 10 müsabakadan 5 beraberlik ve 5 yenilgi alan Göztepe, galibiyete hasret kaldı. Ligin 21. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan sarı - kırmızılılar, 22. haftada Alanyaspor'a 1-0 yenildi. 23. haftada Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Göztepe, bay geçtiği 24. haftanın ardından 25. haftada Bellona Kayserispor'a da 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Göztepe sonraki haftalarda Samsunspor, Eyüpspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Sivasspor'a ve Konyaspor'a yenildi.

BU SEZON 2 MAÇI DA GÖZTEPE KAZANDI

Beşiktaş ile Göztepe arasında bu sezon oynanan iki mücadeleyi de İzmir ekibi kazandı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada 2-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, daha sonra kalesinde 4 gol görerek sahadan puansız ayrılmıştı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de eşleşen iki ekibin yine İstanbul'daki karşılaşmasında 1-0'lık üstünlüğü eline alan Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının ardından Göztepe, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. İzmir ekibi kupada yoluna devam ederken, siyah-beyazlılar organizasyona veda etti.

ROMULO, BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA FARKLI

Süper Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edeceği Beşiktaş'ı yenip 10 maçlık galibiyet hasretini dindirmeyi hedefleyen Göztepe'de yıldız golcü Romulo yine takımın en önemli kozu olacak. Bu sezon attığı gol ve yaptığı asistlerle lige damga vurup Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesine giren Brezilyalı forvet, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynanan maçlarda alınan galibiyetlerin baş mimarı oldu. Ligin ilk yarısında siyah-beyazlıları deplasmanda 4-2 yenen Göz-Göz'de Romulo gol atamasa da 2 asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncu o maçta 81'inci dakikada Fofana'ya, 90+1'de Tijanic'e gol paylarını verdi.

İKİ TAKIM ARASINDA LİGDEKİ 58. MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 58. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 11'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 94-55 üstünlüğü bulunuyor. Bu sezon ligde ve kupada oynanan iki maçı da Göztepe, 4-2 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

İZMİR'DE 29. KARŞILAŞMA

İki ekip, cumartesi yapacakları maçla İzmir'deki lig maçlarında 29. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 12-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 38, Göztepe ise 27 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ, İZMİR'DE SON 10 MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI

İki takım arasında ligde oynanan son 10 maçta Beşiktaş rakibini 7 kez mağlup etti. Taraflar arasında oynanan söz konusu karşılaşmalarda Göztepe 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş son 10 karşılaşmada 20 gol atarken, Göztepe ise fileleri 12 kez havalandırdı. İki takım arasında İzmir'de oynanan son iki maçta Beşiktaş, rakibine üstünlük kurdu.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı. İzmir'de 2001-2002 sezonunda yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 kazandı. Ayrıca, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 57 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.