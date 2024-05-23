Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli judocuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan milli judocular Vedat Albayrak ve Mihael Zgank için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılan Dünya Judo Şampiyonası'nda elde ettikleri sıralamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan Vedat Albayrak ile Mihael Zgank'ı tebrik ediyorum. Vedat Albayrak ve Mihael Zgank'a Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."