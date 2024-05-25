Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dursun Özbek'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek'i kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü'nün bugün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.