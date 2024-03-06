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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Hedef 2024 Paris Olimpiyatları

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin tüm spor branşlarında hedeflerine başarılı bir şekilde yürüdüğünü belirterek, "Hedef de 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah bu ülkenin sporcuları, Paris'te bu bayrağı göndere çektirecek." dedi. Bakan Bak, Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2 bin seyirci kapasiteli spor salonunun açılışında konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin tüm spor branşlarında hedeflerine başarılı bir şekilde yürüdüğünü belirterek, "Hedef de 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah bu ülkenin sporcuları, Paris'te bu bayrağı göndere çektirecek." dedi.

Bakan Bak, Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2 bin seyirci kapasiteli spor salonunun açılışında konuştu.

Salonun hizmete girmesinden dolayı heyecanlı ve gururlu olduklarını anlatan Bakan Bak, amatör spor kulüplerini desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Çocukları ve gençleri Gençlik ve Spor Bakanlığının tesislerine davet eden Bak, açtıkları tesislerden yeni şampiyonlar çıkacağına inandığını ifade etti.

Lüleburgaz'da amatör futbol sahası ile Gençlik Merkezi bünyesinde deneyap teknoloji atölyesi yapılacağının müjdesini veren Bakan Bak, " Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir spor devrimi gerçekleştiriyor. Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimiz için kapalı spor salonları, stadyumlar, yüzme havuzları, basketbol sahaları, atletizm sahaları yapıyoruz." diye konuştu.

Avrupa standartlarında 40'a yakın stadyum inşa ettiklerini dile getiren Bakan Bak, yatırımların hızla devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocukların daha rahat spor yapması için hep beraber çalışacağız. Çünkü bu gençler her şeyi hak ediyor. Türkiye, yaptığı stadyumlar sayesinde 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edecek. İşte uluslararası organizasyonlar da geliyor. Yine milli futbol takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya'da olacak. Türkiye, tekvandosuyla, karatesiyle, okçuluğuyla her alanda başarılı bir spor ülkesi olarak hedefine doğru yürüyor. Hedef de 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah bu ülkenin sporcuları, Paris'te bu bayrağı göndere çektirecek, tüm dünyaya İstiklal Marşı'nı hep beraber dinleteceğiz. O yüzden büyüyen, gelişen güçlü Türkiye için çalışmak zorundayız."

Programda Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, AK Parti Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı Murat Mahir Altan da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bak ve beraberindekiler spor salonunun açılış kurdelesini kesti. Bakan Bak, ardından burada sporcularla sohbet etti.

Kaynak: AA / Spor

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