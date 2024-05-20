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Gaziantep Polisgücü Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası'nda ikinci oldu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2'de finalde İrlanda ekibi UCD Ladies HC'ye 4-1 kaybeden Gaziantep Polisgücü ikinci oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2'de finalde İrlanda ekibi UCD Ladies HC'ye 4-1 kaybeden Gaziantep Polisgücü ikinci oldu.

Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde B Grubu'nu lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü, A Grubu'ndan lider çıkan İrlanda'nın UCD Ladies HC takımı ile finalde karşılaştı. Müsabakadan 4-1 mağlup ayrılan Gaziantep Polisgücü, şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.

Günün diğer maçlarında ise Fransa'dan Cambrai HC'yi 3-1 yenen Çekya ekibi HC 1972 Rakovnik 3'üncü, İskoçya'nın Edinburgh University HC ekibini 2-1 yenen Avusturya temsilcisi AHTC Wien 5'inci, Litvanya takımı Siauliai Ginstrekte-Akademija'yı 3-2 yenen Galler'den Swansea HC 7. oldu.

Kaynak: AA / Spor

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