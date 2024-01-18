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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u konuk etti

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ümraniyespor'u konuk etti. Maç öncesi Galatasaray'da kadroda 6 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını dinlendirmek için rotasyona gitti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın, Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendiği maçta görev alan oyunculardan Fernando Muslera, Sacha Boey, Lucas Torreira ve Dries Mertens dinlendirilirken, Tanguy Ndombele ve Wilfried Zaha da yedeğe çekildi.

Teknik direktör Okan Buruk, Ümraniyespor karşısında bu futbolcuların yerine Günay Güvenç, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Eyüp Aydın ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray maça Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Tete, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ile başladı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Tanguy Ndombele ve Wilfried Zaha'nın yanı sıra Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Ali Turap Bülbül, Gökdeniz Gürpüz, Hamza Akman, Efe Akman ve Baran Demiroğlu görev bekledi.

Eyüp Aydın ilk kez 11'de

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Eyüp Aydın, ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi.

Eyüp Aydın, sarı-kırmızılı forma altında daha önce Süper Lig'de 3 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

Sarı-kırmızılı takımda Berkan Kurtlu da Genoa'dan kiralıktan döndükten sonra ilk kez 11'de forma şansı buldu.

Sanchez 5 maç sonra kadroda

Galatasaray'da sakatlığı geçen Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, uzun bir aradan sonra kadroya girdi.

Karşılaşmada yedek soyunan Davinson Sanchez, 5 maç aradan sonra kadroya alındı.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 Aralık'ta Kopenhag ile deplasmanda oynanan maçta görev yapan Sanchez, 37 gün sonra forma giymeye hazır hale geldi.

Barış Alper Yılmaz bu kez sağ bekte

Galatasaray'da bu sezon farklı mevkilerde boy gösteren Barış Alper Yılmaz, Ümraniyespor maçında yine başka bir yerde görev yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk, genelde sağ kanat ve santrfor olarak oynayan Barış Alper Yılmaz'ı, son dönemde savunmanın solunda yaşanan eksiklik nedeniyle bu bölgede görevlendiriyordu.

Tecrübeli teknik adam, milli futbolcuya, Ümraniyespor maçında ise bu kez sağ bekte görev verdi.

Kaynak: AA / Spor

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