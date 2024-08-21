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Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibine 3-2 mağlup oldu. İki takım arasında adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak tarafı belirleyecek olan rövanş karşılaşması, 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-kırmızılı takım, ikinci 45 dakikada bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirse de son bölümdeki penaltı golüyle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

OKAN BURUK TAKIMIN BAŞINDA YOKTU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys deplasmanında yedek kulübesindeki yerini alamadı. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza vermişti. Tecrübeli teknik adam, Young Boys ile oynanacak rövanş maçında da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.

Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu

YOUNG BOYS GOLLE BAŞLADI

Ev sahibi takım, maçın başında hızlı gelişen atakta golü buldu. Ugrinic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Monteiro'nun vuruşu Muslera'nın önce ayağından sonra da elinden sekerek ağlara gitti. Bu gol ile Young Boys 1-0 öne geçti.

Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu

KALECİLERİ OYUNA DEVAM EDEMEDİ

İsviçre temsilcisinin kalecisi David von Ballmoos, Mauro Icardi ile çarpıştıktan sonra sakatlık geçirdi. Tedavisinin ardından oyuna devam eden von Ballmoos, sakatlığının devam etmesi üzerine 32. dakikada oyundan çıktı. İsviçreli kalecinin yerine oyuna Marvin Keller girdi.

Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu

MONTEIRO FARKI İKİYE ÇIKARDI

Young Boys, 45+4. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk golü atan Monteiro, Ganvoula'nın savunma arkasına indirdiği topu sert vuruşla ağlara gönderdi ve hem kendisinin hem de takımının 2. golünü attı. İlk yarı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu

MUSLERA İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI

İlk yarının son anlarında Monteiro ile çarpışan Muslera, yaşadığı sakatlık sebebiyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve yerini ikinci 45 dakika için Günay Güvenç'e bıraktı.

Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu

BATSHUAYI OYUNA GİRER GİRMEZ 2 TANE ATTI

66. dakikada kullanılan korner vuruşundan saniyeler önce Jelert'in yerine oyuna giren Michy Batshuayi, Ziyech'in kullandığı ve Torreira'nın ön direkte kafayla çevirdiği topu arka direkte ağlara gönderdi. Topa ilk dokunuşunda golü bulan Batshuayi, farkı 1'e indirdi. Bu golden 6 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Belçikalı golcü, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve skor 2-2'ye geldi.

Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu

EV SAHİBİ PENALTIDAN ATTI

Ev sahibi takım, Abdülkerim Bardakcı'nın atılan şuta elle müdahalesi sonrası penaltı kazandı. 86. dakikada topun başına geçen Ugrinic, topu filelere gönderdi ve takımını yeniden öne geçirdi. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca İsviçre temsilcisi sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu

ABÜDLKERİM KIRMIZI KART GÖRDÜ

22. dakikada sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, Young Boys'un kazandığı pozisyonda ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu

RÖVANŞ NE ZAMAN?

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (16)

İbrahim Demirel:

Galatasaray muhtemelen turu geçer ama bu oyun gruplar için çok yetersiz. 3 golde hatalar sonucu geldi. Abdülkerim gibi tecrübeli bir oyuncu nasıl son dakika böyle gereksiz bir penaltı yaptırır anlamıyorum. Ama enseyi karartmamak gerek, Galatasaray bu takımı 2. Maçta bir sekılde eler.

29
18
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tamer durmaz:

Bu maç türkiye ligi maçı olsaydı gs 4.2 kazanmıştı.Ama avrupada hakemler malesef Türk degil.

18
26
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Mehmet Deniz:

240 milyon euro’luk takım 30 milyon euro’luk takıma yenildi.Sampiyonlar liginde averaj takımı olur

21
17
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Gurkan Yavuz:

Cok uzulduk cokkkk:))

10
17
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Mehmet yasar Çiçek:

keremle zaten 10 kişiydik ağır abdulkerim de bizi 9 kişi bıraktı neyseki batman yetişti turu istanbula bıraktı arenada 3 atarızzzZ

13
5
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Vikings:

Fizilsel olarak daha hazırlar.takım değeri değil takım oyunu kazanır.

12
0
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Eyüp Sevim:

Zaha gibi bir oyuncu varken nedir bu kerem aşkı Okan hocanın bu kadar sabrı şu adama gösterseydi çok faklı olurdu Nelson hep hata yapıyor hala ilk 11 de başlatıyor. Julet midir nedir nedne bu maçta oynatıyorsun yok abi yok Okan hocanın kendisine gelmesi gerek

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2
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Ahmet Çakır:

şimdiden young boys yeniliyorsanız bence biz hiç gitmeyin şampiyonlar liğine.Bu oyunla sizin içinizden geçerler

7
1
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Bandorma:

İcardinin yerine Miki, Keremin yerine Zaha ile başlasaydı turu geçmiştik…

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4
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Vatan:

ya 5-0 olsa iyiki olmadi

5
2
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