Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u 4-1 yenerek son 16 turuna yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, Türkiye Kupası'na önem verdiklerini belirterek, "Kupayı en çok kazanan takımız. Hedefimiz tekrar bu kupayı kazanmak. Bu maçta erken ve şanssız bir gol yedik. Devamlı reaksiyon gösterdik. Attığımız goller var. Çok fazla pozisyona girdik. Attığımız şut ile golün oranı biraz düşük ama güzel bir galibiyet oldu. Karşımızda futbol oynamaya çalışan iyi bir takım vardı. Bu anlamda Ümraniyespor'u kutlamak istiyorum." dedi.

Okan Buruk, müsabakada planlarını uygulamaya koyduklarını anlatarak, "Dakikaları doğru dağıttık. Oyuna giren genç oyuncularımız oldu. Farklı mevkilerde oynayan oyuncularımız oldu. Baktığımızda hem turu geçmek hem oyunu istediğimiz gibi götürmek hem de sakatlıksız bir maç olması bizim için önemliydi. O anlamda mutluyuz. Sanchez, uzun aradan sonra döndü. Icardi de döndü. O da sabah ilk antrenmanına çıktı. Sadece Oliveira sakat. Onun yanında milli takımlarda bulunan iki oyuncumuz eksik. Bu süreçte genç oyuncularımız bize olumlu sinyaller verdi." diye konuştu.

Davinson Sanchez için hazırladıkları programa uyduklarını anlatan Buruk, "Aslında onunla ilgili çok fazla bilgi kirliliği vardı. Davinson'un programı zaten böyleydi. Artık oynayabilecek durumda." ifadelerini kullandı.

Bu sezon ilk kez 11'de görev verdikleri Eyüp Aydın'ın performansından memnun kaldığını aktaran Buruk, ağrıları nedeniyle Kaan Ayhan'ı maçta görevlendiremediklerini dile getirdi.

Okan Buruk, savunma oyuncuları Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'ya yönelik basında yer alan transfer haberlerinin sorulması üzerine, "Nelsson'a teklif gelip gelmediği konusunda bilgim yok. Bu tür haberler çıkabiliyor. Abdülkerim'in Milan haberi çıktı. Nelsson'un Napoli haberi çıktı. Bunlar iyi oyuncular, iyi oynuyorlar. Avrupa'da pazarı, piyasası olan oyuncular. Bu tür istekler olabilir. Bana ulaşan bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Barış konusunda şanslıyım"

Tecrübeli teknik adam, bugün sağ bekte görev verdiği Barış Alper Yılmaz'ın iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "Barış konusunda şanslıyım. 'Kaleye geç' desek, 'Tamam hocam yaparım.' deyip kaleye geçecek. Oynadığı her mevkide de en iyisini yapmaya çalışıyor. İyi işler de yapıyor. Bugün iki kaleye de gol attı. Gerçekten ofansif anlamda da takıma çok şey kattı. Barış'ın oynadığı mevkilerden değerinin ne kadar arttığını daha net görebilirsiniz." diye konuştu.

Okan Buruk, Mauro Icardi'nin Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağına yönelik soruya, "Icardi ilk antrenmanına çıktı. Cuma ve cumartesiye bakacağız. Onunla ilgili net kararımızı vereceğiz. Yine orada birçok seçeneğimiz var. Icardi de onlardan biri olacak. İleri uçtaki oyuncumuza cumartesi günü son antrenmanda karar vereceğiz." cevabını verdi.

"Eksikliğimiz sol bek"

Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Sol beke bir oyuncu takviyesi yapacağız. Bu yerli de yabancı da olabilir. Sona yaklaştığımız bir şey yok ama belirlediğimiz, istediğimiz, görüştüğümüz oyuncular var. Diğer bölgeler konusunda ise şu an elimizde oyuncular var. Şu anda ilk düşüncemiz maçlarımızı elimizdeki oyuncularla oynayabilmek. Eksikliğimiz sol bek. Bu sezon 9 yeni oyuncu geldi. Hepsinden verim almaya çalışıyoruz. İyi oyunculara sahibiz. Bazılarından daha az, bazılarından daha fazla verim aldık. Elimizdeki oyunculardan en iyi verimi almaya çalışacağız ama değişim her zaman olabilir."

Tecrübeli teknik adam, geniş bir kadroya sahip olmalarına rağmen sakatlıklar nedeniyle son dönemde sorun yaşadıklarını anlatarak, "O yüzden bizim gibi üç kulvarda oynayan takımlar için geniş kadro çok önemli. Burada oyuncuların hazır gelip gelmemesi de önem taşıyor. Kaliteli oyuncular aldık. Herkes 'Galatasaray, Premier Lig'e yakın bir kadro kurdu.' diye övgüler yağdırdı. Bu kadroyu en iyi şekilde yarıştırmaya çalışıyoruz. Avrupa'da devam ediyoruz. Ligdeki şampiyonluk yarışımız devam ediyor. Türkiye Kupası'nda bu maçta kazandık. O yüzden geniş bir kadroya bundan sonra da ihtiyacımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.