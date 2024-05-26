Galatasaray Taraftarları Marmaris'te Şampiyonluk Kutlamalarına Başladı
Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyon olmasının ardından Marmaris'te yaşayan taraftarlar sokaklara döküldü ve şampiyonluğu coşkuyla kutladılar.
Süper Ligde şampiyon olan Galatasaray taraftarları Muğla'nın Marmaris ilçesinde kutlamalara başladı.
Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'de 2023-2024 Şampiyonu olmasının ardından Marmaris'te taraftarlar sokağa döküldü. Ellerinde bayraklarla konvoy yapan Marmaris'te yaşayan Galatasaraylılar meydanda toplandı. Coşkulu kalabalık tezahüratlarla ve yakılan meşalelerle şampiyonluğu kutluyor. - MUĞLA