Galatasaray Şampiyonluk Coşkusuyla İstanbul'a Döndü
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray, İstanbul'a geldi. Galatasaray kafilesi, Konya Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi ve taraftarıyla buluşmak üzere Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru yola çıktı.
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray, İstanbul'a geldi.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Müsabakanın ardından Galatasaray kafilesi, Konya Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Havaalanından tek tek çıkış yapan sarı-kırmızılı futbolcular, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. Ardından Galatasaray kafilesi, kendisini bekleyen otobüse binerek taraftarıyla buluşmak üzere Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru yola çıktı. - İSTANBUL