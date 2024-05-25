Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulunda Oy Sayımı Devam Ediyor

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 16 sandığın tasnifi tamamlandı.

Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 16 sandık sonucunda başkanlığı daha önce garantileyen adaylardan Dursun Özbek 2 bin 555 oy alırken, diğer aday Süheyl Batum da 763 oya ulaştı.

Özbek'e 15. sandıkta 174, 16. sandıkta 208 oy çıktı. Batum ise 15. sandıkta 44, 16. sandıkta 47 oy aldı.