Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulunda İlk 8 Sandık Sonuçları Açıklandı
Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 8 sandığın tasnifi tamamlandı. Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 8 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek 1282, Süheyl Batum da 410 oya ulaştı. Özbek'e yedinci sandıkta 164, sekizinci sandıkta 166 oy çıktı. Batum ise yedinci sandıkta 45, sekizinci sandıkta 42 oy aldı.
Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 8 sandığın tasnifi tamamlandı.
Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 8 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek 1282, Süheyl Batum da 410 oya ulaştı.
Özbek'e yedinci sandıkta 164, sekizince sandıkta 166 oy çıktı. Batum ise yedinci sandıkta 45, sekizinci sandıkta 42 oy aldı.