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Dursun Özbek, Galatasaray'ın Şampiyonluk Maçı Öncesi Konuştu

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yapılan genel kurul sonrası üyelere hitap ederek, yarın oynanacak şampiyonluk maçı için kutlamaların yarın yapılacağını ve şampiyon olacaklarını söyledi. Özbek, Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı.

Galatasaray Kulübünde yapılan olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, "Çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız." dedi.

Özbek, Galatasaray Lisesi Tevrik Fikret Salonu'nda yapılan seçimin ardından üyelere hitap etti.

Başkan Özbek, sözlerine, "Galatasaray'ımızın geleceği için iradesini gösteren üyelerimizin hepsine candan teşekkür ediyorum." diyerek başladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a karşı şampiyonluk maçına çıkacaklarını hatırlatan Özbek, "Çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah Galatasaray yarın 24. şampiyonluğunu elde edecek." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı camiadaki herkesin gurur duyacağı günlere taşıyacaklarını dile getiren Özbek, "Galatasaray'ın ihtiyacı olan birlik, beraberlik, sevgi iklimi. Bunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Galatasaray'ı gelecek yüzyıllara taşıyacak şey birlik ve beraberliktir. Ne yaparsak yapalım sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray." diye konuştu.

Sözlerinin ardından kendisi için "Büyük başkan" tezahüratları yapılan Dursun Özbek, sahneye çağırdığı yeni yönetim kurulu üyeleriyle basın mensuplarına poz verdi.

Kaynak: AA / Spor

Dursun Özbek Galatasaray Futbol Spor Haberler

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