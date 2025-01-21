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Galatasaray, konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, iki kez öne geçtiği maçtan 3-3 beraberlikle ayrılarak tur şansını son maça bıraktı. Daha önce tüm karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrılan Kiev ise turnuvadaki ilk puanını aldı. Öte yandan daha önceki karşılaşmalarda 1 golü bulunan konuk takımın Cimbom'a 3 gol birden atması dikkat çekti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, iki 2 kez öne geçtiği karşılaşmada sahadan 3-3 beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu.

MERTENS'TEN REKOR

Galatasaray'da Dries Mertens, 70 maçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu. Belçikalı yıldız, Davinson Sanchez'in attığı ilk golde de asist yaptı.

Galatasaray, konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı

PERDEYİ SANCHEZ AÇTI

Galatasaray, arka arkaya kullanılan ikinci köşe vuruşunun ardından Dinamo Kiev karşısında 6. dakikada golü buldu. Bu dakikada Mertens'in kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Davinson Sanchez, Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı.

Galatasaray, konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı

ABDÜLKERİM'DEN HARİKA GOL

Cimbom, 22. dakikada diğer stoperi Abdülkerim Bardakcı ile farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışında, çok uzaklarda topla buluşan Abdülkerim, tribünlerden gelen "vur" seslerini de arkasına alarak vuruşunu yaptı ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek güzellikte bir gole imza attı.

Galatasaray, konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Galatasaray, 31. dakikada penaltı bekledi. Bu dakikada Barış Alper'in sağ kanattan yaptığı ortada topukla vuruşu yapan Osimhen'in şutu Kristian Bilovar tarafından engellendi. Galatasaray elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Kristo Tohver, oyunun devam etmesini istedi.

KIEV'DEN İLK YARININ SONUNDA TARTIŞMALI GOL

Konuk takım Dinamo Kiev, 45. dakikada Vanat'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Galatasaray, bu gole itirazda bulundu. Sarı-kırmızılılar, Vanat'ın topla buluşmasının öncesinde topun dışarıdan çevrildiği yönünde hakem Kristo Tohver'e itirazda bulundu. Hakem Tover, VAR'ı da dinledikten sonra Dinamo Kiev'in golünü verdi ve ilk yarı 2-1 Cimbom'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray, konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı

RAMS PARK'TA İLGİNÇ ANLAR

Karşılaşmanın 50. dakikasında Dinamo Kiev ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Barış Alper Yılmaz, elle oynama gerekçesiyle sarı kart gördü. İlk yarıdan sarı kartı bulunan Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart gördü. Milli futbolcu, ceza sahasında yaşanan pozisyonda çekildiğini işaret etti.Hakem Kristo Tohver, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve kırmızı kartı iptal ederek Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterdi. Hakem Tohver, bu pozisyonda Dinamo Kiev'den Oleksandr Tymchyk'a da sarı kart gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, fileleri havalandırarak durumu 3-1'e getirdi.

Galatasaray, konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı

OSIMHEN PENALTIYI ATTI

Galatasaray'da kazanılan penaltıda topun başına Victor Osimhen geçti. Nijeryalı yıldız, beyaz noktada hata yapmadı ve Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında 3-1'i buldu.

Galatasaray, konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı

FARK YENİDEN BİRE DÜŞTÜ

Dinamo Kiev, 68. dakikada Galatasaray karşısında bir kez daha farkı bire düşürdü. Bu dakikada sağdan Oleksandr Pikhalonok'un kullandığı kornerde top arka direğe indi. Bu topa dokunan Andriy Yarmolenko, topu ağlara gönderdi.

YİNE YARMOLENKO SAHNEDE

Dinamo Kiev, özellikle 3-2'yi bulduktan sonra Galatasaray kalesine öz güvenle gelmeye başladı. Ukrayna temsilcisinde ikinci yarının başında oyuna dahil olan ve ikinci golü atan Yarmolenko, 81'de bir kez daha sahneye çıktı. Yarmolenko, 81. dakikada sağdan gelen ortada kafayla topu ağlara gönderdi ve durumu 3-3'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 3-3 sona erdi.

Galatasaray, konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı

6 MAÇTA 1, GALATASARAY'A KARŞI 3

Bu golün ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında çıktığı 6 maçı da kaybeden ve yalnızca 1 gol atabilen Dinamo Kiev'in, Galatasaray karşısında bulduğu 3 isabetli şutu da golle sonuçlandı.

Galatasaray, konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı

KIEV'İN İLK PUANI, CİMBOM SON MAÇA BIRAKTI

Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki puanını 13'e yükseltti. Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu sezon ilk puanını aldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligde ise hafta sonunda sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Dinamo Kiev, Avrupa'da bir sonraki maç haftasında Rigas ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

Bir aslan miyav dedi

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Bu kötü günde ilaç gibi bir haber

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Haber YorumlarıDuman Ertan:

Okan suyun ısındı 70 E kadar adam. Çıkarma barış sahada takılsın bir. Ders verme sonuç iyi bile

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Cincon penaltıdan attığı golle berabere kaldığına sevinsin..kısaca adı gibi yarmalenko YARDI geçti cincişleri...

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Haber YorumlarıZübükzade:

Hakem taraf tuttu yoksa aslan yenerdi yapı var

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Dinamokiev avrpadaki ilk puanını aldı

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Haber YorumlarıMGk:

Gerçekleri görme zamanı geldi.. Evet Yunus efendi sözleşme almadı diye isyanlarda diğer topçular da geriledi ama esas sorun maalesef MUSLERA.. Eskiden her topa çıkar alırdı şimdi kalede bekliyor

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

GOOOOHPAAA Fenevrasyonlu Vatanssiz UYUZZZ Kuşlar Perşembe Akşamı Çiftte Kuş Başı ziyafeti Varmı? HADE Biz Tenilmiyoz

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Haber YorumlarıArif İnanç:

İşin kötü tarafı şu: Ossimen ilk dakikalarda tek başına giderken yere iniyor sol baldirinibtutarak kıvranıyor. Hoc bir temas olmayan sagvayahina sprey sıkıyorlar. Her hareketleri yanıltmaya yönelik ne yazık ki. Ayrıca her an maskeli ve kendisine avantajı sağlıyor pisikolojik olarak. Aman sakatlamasın diye. Herkes geçinin kolayını bulmuş. Şımarmayacaksınız. Gayet güzel gidiyorsunuz. Devam ediniz. Size de elin üç koftesinden. Isinize bakınız. El kol hareketlerinden vaz geçiniz. Yakışmıyor.

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Haber YorumlarıSerra:

Gercekten yazik oldu. Tabelada son olarak yer alan bu takima 1 puani birakmak ve 70den sonra oyundan kopmak hic yakismadi. Okan Hoca son Avrupa maclarindada oldugu gibi gec ve yetersiz olan bir sürede degisiklikler basaladi. Birde Mertensi 90da cikarmasi neye dayaniyordu. Hadi Barisi birak Mertensinde hele ki ikinci yarida aksiyonu yoktu. Yusuf bile son maclarda daha fazla süre alirsa daha formda ve hazir oldugunu hissettirdi. Kerem Demirbayda zaten evlere senlik… transferler yapilmazsa Galatasarayin isi hem avrupada hemde ligde de zor cünkü yedek kulubede kaliteli ve bu durumlarda etkili olabilecek nadir isim var. yusufun kesinikle daha fazla sans bulmasi gerkiyor.. son dakikalarda oyunu yeniden harektlendirmeyi cok iyi basardi hele ki ortalari cok basariliydi

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