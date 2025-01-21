Galatasaray, konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, iki 2 kez öne geçtiği karşılaşmada sahadan 3-3 beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu.

MERTENS'TEN REKOR

Galatasaray'da Dries Mertens, 70 maçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu. Belçikalı yıldız, Davinson Sanchez'in attığı ilk golde de asist yaptı.

PERDEYİ SANCHEZ AÇTI

Galatasaray, arka arkaya kullanılan ikinci köşe vuruşunun ardından Dinamo Kiev karşısında 6. dakikada golü buldu. Bu dakikada Mertens'in kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Davinson Sanchez, Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı.

ABDÜLKERİM'DEN HARİKA GOL

Cimbom, 22. dakikada diğer stoperi Abdülkerim Bardakcı ile farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışında, çok uzaklarda topla buluşan Abdülkerim, tribünlerden gelen "vur" seslerini de arkasına alarak vuruşunu yaptı ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek güzellikte bir gole imza attı.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Galatasaray, 31. dakikada penaltı bekledi. Bu dakikada Barış Alper'in sağ kanattan yaptığı ortada topukla vuruşu yapan Osimhen'in şutu Kristian Bilovar tarafından engellendi. Galatasaray elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Kristo Tohver, oyunun devam etmesini istedi.

KIEV'DEN İLK YARININ SONUNDA TARTIŞMALI GOL

Konuk takım Dinamo Kiev, 45. dakikada Vanat'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Galatasaray, bu gole itirazda bulundu. Sarı-kırmızılılar, Vanat'ın topla buluşmasının öncesinde topun dışarıdan çevrildiği yönünde hakem Kristo Tohver'e itirazda bulundu. Hakem Tover, VAR'ı da dinledikten sonra Dinamo Kiev'in golünü verdi ve ilk yarı 2-1 Cimbom'un üstünlüğüyle tamamlandı.

RAMS PARK'TA İLGİNÇ ANLAR

Karşılaşmanın 50. dakikasında Dinamo Kiev ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Barış Alper Yılmaz, elle oynama gerekçesiyle sarı kart gördü. İlk yarıdan sarı kartı bulunan Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart gördü. Milli futbolcu, ceza sahasında yaşanan pozisyonda çekildiğini işaret etti.Hakem Kristo Tohver, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve kırmızı kartı iptal ederek Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterdi. Hakem Tohver, bu pozisyonda Dinamo Kiev'den Oleksandr Tymchyk'a da sarı kart gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, fileleri havalandırarak durumu 3-1'e getirdi.

OSIMHEN PENALTIYI ATTI

Galatasaray'da kazanılan penaltıda topun başına Victor Osimhen geçti. Nijeryalı yıldız, beyaz noktada hata yapmadı ve Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında 3-1'i buldu.

FARK YENİDEN BİRE DÜŞTÜ

Dinamo Kiev, 68. dakikada Galatasaray karşısında bir kez daha farkı bire düşürdü. Bu dakikada sağdan Oleksandr Pikhalonok'un kullandığı kornerde top arka direğe indi. Bu topa dokunan Andriy Yarmolenko, topu ağlara gönderdi.

YİNE YARMOLENKO SAHNEDE

Dinamo Kiev, özellikle 3-2'yi bulduktan sonra Galatasaray kalesine öz güvenle gelmeye başladı. Ukrayna temsilcisinde ikinci yarının başında oyuna dahil olan ve ikinci golü atan Yarmolenko, 81'de bir kez daha sahneye çıktı. Yarmolenko, 81. dakikada sağdan gelen ortada kafayla topu ağlara gönderdi ve durumu 3-3'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 3-3 sona erdi.

6 MAÇTA 1, GALATASARAY'A KARŞI 3

Bu golün ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında çıktığı 6 maçı da kaybeden ve yalnızca 1 gol atabilen Dinamo Kiev'in, Galatasaray karşısında bulduğu 3 isabetli şutu da golle sonuçlandı.

KIEV'İN İLK PUANI, CİMBOM SON MAÇA BIRAKTI

Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki puanını 13'e yükseltti. Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu sezon ilk puanını aldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligde ise hafta sonunda sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Dinamo Kiev, Avrupa'da bir sonraki maç haftasında Rigas ile karşı karşıya gelecek.