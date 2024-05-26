Galatasaray'ın Şampiyonluğu Oltu'da Coşkuyla Kutlandı
Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından Oltu'da büyük coşku yaşandı. Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe'nin kartondan tabutunu yaparak Oltu Kalesi Meydanı'nda bulunan Tesbih Heykeli'nin tepesine çıkardılar. Daha sonra tabutu omuzlarına alarak Oltu caddelerinde tur attılar. Araçlarla konvoylar trafiği kitleme noktasına getirdi.
Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından Oltu'da büyük coşku yaşandı.
Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe'nin kartondan tabutunu yaparak Oltu Kalesi Meydanı'nda bulunan Tesbih Heykeli'nin tepesine çıkardılar. Daha sonra tabutu omuzlarına alarak Oltu caddelerinde tur attılar. Araçlarla konvoylar trafiği kitleme noktasına getirdi. - ERZURUM