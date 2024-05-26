Galatasaray'ın şampiyonluğu Edirne'de coşkuyla kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de coşkulu kutlamalara sahne oldu.

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye'nin her şehrinde olduğu gibi Edirne'de de Atatürk Bulvarı ve Saraçlar Caddesi gibi alanlarda toplanan çok sayıda taraftar meşaleler yakarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Bazı taraftarlar Galatasaray'ın şampiyonluğunu şarkılar eşliğinde oynayarak kutlarken, bazı taraftarlar da araçlarıyla Galatasaray bayrakları açarak trafikte uzun kuyruklar oluşturdu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de kutlamalar boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. - EDİRNE