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Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Spor Haberleri

Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Kayseri, Nevşehir'de Galatasaray taraftarları, MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğu garantileyen takımlarını coşkuyla kutladı.

Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Kayseri, Nevşehir'de sarı-kırmızılı taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

Galatasaray'ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek sezonu şampiyon tamamlamayı garantilemesinin ardından Sivas'ta tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu.

Kentte birçok noktada oluşan uzun araç konvoyları nedeniyle trafik kilitlendi.

Yozgat

MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğu garantileyen Galatasaray taraftarı maçın ardından Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla meydan gelen taraftar meşale yaktı, tezahüratlarla şampiyonluk sevincini yaşadı. Baza taraftarlar da araç konvoyu oluşturarak Lise Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması yaptı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de de taraftarlar şampiyonluğu Cumhuriyet Meydanı'nda kutladı. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından meydanda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu.

Bazı taraftarlar ise sarı-kırmızılı bayraklarla süsledikleri araçlarıyla şehir turu yaptı.

Kayseri

Kayseri'de ise taraftarlar, sarı-kırmızı bayrakla süsledikleri araçlarıyla Sivas Bulvarı üzerinde konvoy oluşturdu.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftar, buradaki şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Ellerine aldıkları Galatasaray bayraklarıyla şampiyonluk sevinci yaşayan taraftar, meşale yaktı, tezahürat yaptı.

Nevşehir

Nevşehir'de taraftarlar sarı-kırmızı bayrak taşıyan araçlarla konvoy düzenledi. Belediye Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda taraftar şampiyonluğu kutladı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Yozgat Sivas Spor Haberler

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