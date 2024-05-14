BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN? 2024 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı şartları neler?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ile ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Bekçi olmayı hedefleyenler, bekçilik başvurusu yapma zamanı ve başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü 2024 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ile ilgili son gelişmeleri öğrenmek önemli. Yakın zamanda bu konuda yeni bir duyuru olup olmadığını kontrol etmek gerekebilir. Bu, bekçi adaylarının güncel bilgilere erişebilmeleri için önemlidir. BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN? 2024 bekçi alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Şu an için bekçi alımıyla ilgili resmi bir duyuru yapılmamış durumda. Ancak, konuyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldığında sizinle hemen paylaşacağız. Bekçi olmayı hedefleyenler için önemli olan bu konuda güncel gelişmeleri takip etmek önemlidir. Yeni duyuruların ne zaman yayınlanacağını görmek için resmi kaynakları düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,v l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,