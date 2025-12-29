Haberler

Galatasaray'ın Eski Başkanvekili Erden Timur, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Galatasaray'ın Eski Başkanvekili Erden Timur, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Haber Videosunu İzle
Galatasaray'ın Eski Başkanvekili Erden Timur, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da bulunduğu 26 kişi adliyeye sevk edilmişti. Galatasaray eski Başkanvekili Erden Timur'un da arasında olduğu 22 şüpheliye tutuklama talep edildi. Erden Timur hakkındaki dosya, 'bahis' soruşturmasından ayrılarak başsavcılığın lüzumu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na aktarıldı.

  • Erden Timur, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan yargılanmak üzere tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
  • Erden Timur'un dosyası, 'futbolda bahis' soruşturmasından ayrılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarıldı.
  • Erden Timur, savcılık ifadesinde Veysel Şahin'den aldığı paranın BTE şirketinde bulunduğunu ve babasından 220 kilogram altın borç aldığını belirtti.

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın da olduğu 26 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık kontrolünün ardından 26 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Aralarında 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan yargılanan Erden Timur'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklama talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

TİMUR'UN DOSYASI AYRILDI

Futbolda bahis iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erden Timur hakkındaki dosya, 'bahis' soruşturmasından ayrıldı. Dosyanın başsavcılık tarafından görülen lüzum üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarıldığı öğrenildi.

Galatasaray'ın Eski Başkanvekili Erden Timur, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

ERDEN TİMUR'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erden Timur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı.

'PARA HALEN BTE ŞİRKETİNDE BULUNMAKTADIR'

Erden Timur savcılıktaki ifadesinde "İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Veysel Şahin hakkında bilgi gelince ismini duydum. Genelde yıllık 3 bin–4 bin arası daire sattığım için alıcı kişileri tanımam. Emniyetten gelen arkadaşlar bana Veysel Şahin'in yasa dışı bahis baronu olduğunu söylemeleri sebebiyle ismini duydum. 2014–2015 yılında 57 metrekare büyüklüğünde 24 adet daireyi Veysel Şahin'e sattığımı öğrendim. Emniyetteki arkadaşlar, 2014–2015 yılında Veysel Şahin'in benim projemden ev aldığını söylediler. Veysel'e operasyon yapılacağını ve tapu teslim işlemini sürüncemede bırakmamı söylediler. Ben de buna istinaden tapuyu teslim etmedim. Veysel Şahin parayı 26 taksitle şirket hesabına yatırmıştı. Ancak o dönemde bütün taksitleri ödeyip ödemediğini hatırlamıyorum, fakat şu an ödenmiş şekilde gözüküyor. Bu parayı Veysel'den aldım, para halen 2023 yılında devrettiğimiz BTE şirketinde bulunmaktadır. İade etmeme sebebim de adli mercilerden bu paraya ilişkin bir talep gelmemesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca benim bu parayı iade etme yükümlülüğüm yoktur" dedi.

Galatasaray'ın Eski Başkanvekili Erden Timur, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

'BABAMDAN 220 KİLOGRAM ALTIN BORÇ ALDIM'

Timur ifadesinin devamında "Kovid döneminde yükselen enflasyon sebebiyle zor duruma düştüm. Bu süreç içerisinde tanıdığım eş, dosttan ve babamdan altın endeksli 4–5 milyon TL değerinde para ile yaklaşık 220 kilogram değerinde fiziki altın aldım. Bu miktar benim şirketimin 1–2 aylık gideri kadardır. Bu borç ve altını fiziki olarak aldım. Ödemeyi de elden, son bir yıl içerisinde babama yaptım. Altın alma sebebim hem altın biriktirmek hem de babama olan altın borcumu ödemektir. Kuyumcudan aynı zamanda altın borçlandım. Bahse konu para trafiği bundan kaynaklanmaktadır. Borç protokolleri bundan yaklaşık 1–1,5 yıl önce imzalanmıştır. Protokolün tarihsiz olmasının sebebi ise babamı bu evrakı imzalamaya zorla ikna etmem sebebiyledir" dedi.

Galatasaray'ın Eski Başkanvekili Erden Timur, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

'MURAT ÖZKAYA İCRA TAKİBİ BAŞLATTI'

Timur ifadesinde "Murat Özkaya'yı 2018 yılından tanırım. Esas tanışmam 2022 yılında olmuştur. Kendisi bir projemden gayrimenkul satın almak istedi. Şirketimize peşinat ve on adet sıralı çek verdi. 3 ay gayrimenkul seçmekle ilgilendi ancak gayrimenkul seçemeyince daha sonra bir ihtarname ile anlaşmadan döndüğünü belirtti. Ardından şirkete ve şahsıma karşı icra takibi başlattı. Benim adıma icra takibi başlatma nedeni arsanın benim üzerime olmasındandır. Aramızda borç ve sulh protokolü vardır. Ayrıca bu borca ilişkin aramızda 2024 yılında senet yaptık, bu borçları da ödedik. Murat Özkaya bahse konu gayrimenkul ödemelerini hem Metal Oto üzerinden hem de şahsi hesap üzerinden gerçekleştirmiştir" dedi.

Galatasaray'ın Eski Başkanvekili Erden Timur, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

'FATİH KULAKSIZI DAHA ÖNCE 2 KERE GÖRMÜŞTÜM'

Timur ifadesinin devamında "Fatih Kulaksız'ı daha önceden 2 kere görmüştüm. Fatih ile hiçbir ticari ilişkim olmamakla beraber, Murat ile ifademde belirttiğim gayrimenkul alımı haricinde ticari ilişkim yoktur. 2021–2022 yıllarında üzerime kayıtlı olan arsaları şirkete devrettim. Üzerime kayıtlı 40 adet şirket bulunmaktadır. 2021–2022 yıllarından sonra da şahsım adına yer alıp, daha sonra işlemleri gerçekleştirerek elde edilen tutarları şirkete aktardığım olmuştur. En son birkaç ay önce üzerime kayıtlı arsayı şirkete devrettim. Hesabıma yatan paralar otomatik olarak şirket hesabına geçiyordu. Şahsi hesabıma aktarılan paralar, şirketin arsaya ilişkin projesi neticesinde satış yapmamıza ilişkindir" dedi.

'KRİPTO VARLIK PLATFORMUNDA YAKLAŞIK 144 MİLYON TL CİVARI TOKEN ALDIK'

İfadenin devamında Timur "2023 yılında ve bundan yaklaşık 5–6 ay önce Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından firmalarım denetlendi. Basit sözleşme maddeleri hataları dışında bir sorun görülmedi. Bununla ilgili bakanlık yazılarımız bulunmaktadır. 2024 yılında şahsi hesabıma yatırılan nakit paralar her ne kadar büyük meblağlar olarak görülse de, aslında şirketin aylık harcaması kadardır. Hesabıma nakit olarak yatırılan paralar, almış olduğum borçlardan kaynaklanmaktadır. Geçmiş dönemde şirketten sadece borç ödemeleri için kâr dağıtımı şeklinde hesabıma para aktarıldı. Ortağı olduğum Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. üzerinden 2024–2025 yıllarında OKX TR isimli kripto varlık platformunda yaklaşık 144 milyon TL civarında yatırım amaçlı token satın aldık. Bu satın alma işleminde herhangi bir kimseyi aracı kılmadık. Her ne kadar kripto varlık platformuna şirket adına göndermiş olduğumuz paranın 1 milyon dolarlık kısmının Akın Topal'da gönderildiği tespit olunmuş ise de, ben bunu hatırlamıyorum. Topal hem müteahhit hem de benim çocukluk arkadaşımdır. Aynı zamanda benim şirketlerimin taşeronluğunu da yapar. Topal'ın firmalarının adı Merkez Girişim ve MTU Gayrimenkul'dür. Topal ile yaklaşık 3–4 yıldır borç alışverişimiz olmuştur. Nef 22 projesi kapsamında dükkanların satış işlemleri Hasan Peker'e aitti. Biz proje sahibi olduğumuz için taşınmaz satış vaadi sözleşmesini biz yapıyorduk, ancak buradan alınacak para bize ait değildi. Volkan Altunbaş isimli şahıs Hasan Peker'e tekne satmış, karşılığında da bu projeden dükkan satın alacaktı. Volkan Altunbaş, tekneyi Hasan Peker'e sattığı dönemde Volkan'ın akrabaları miras sebebiyle mal kaçırıldığından bahisle bu teknenin üzerine tedbir koydurdular. Bundan kaynaklı olarak Hasan PEKER bu dükkân satımından tapu devrini bekletti. Bu tedbir kaldırımı yaklaşık 2 yıl sürdü. Tedbir kalktıktan sonra tapunun verilip verilmediğini hatırlamıyorum ancak verilmiş olması gerekir; çünkü bu kez de yerlerin değerinin düştüğünden bahisle tapu iptal ve tescil davası açtı, o davayı da kaybetti" dedi.

Galatasaray'ın Eski Başkanvekili Erden Timur, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

'YASAL BAHİS VEYA YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE ÜYELİĞİM YOKTUR'

Timur ifadesinde "Suç duyurusunda bulundu ancak hepsinde takipsizlik kararı aldık. Hatta bu olay sebebiyle tüm ticaret defterlerimiz incelendi, usulsüzlüğe rastlanılmadı. Pekerler Grubu'yla yapmış olduğumuz tek proje Nef 22 idi. Zaten bu kişiler arsa sahibiydiler. Bu tarihten sonra başkaca bir ticari ilişkimiz olmadı. Yasal bahis veya yasa dışı bahis sitelerine üyeliğim yoktur. Herhangi bir şike olayına dahlim veya şahitliğim yoktur. Veysel ŞAHİN'i tanımıyorum. Nitekim daire sattığım insanların suç kaydının olup olmadığını bilmem mümkün değildir. Satıldığı tarihte Veysel Şahin'i tanıyan kimse yoktur. Veysel Şahin hakkında soru sorulacağını hiç düşünmemiştim. Bu daire satışlarını şirkette belirlediğimiz imza yetkilisi müdür yapmaktadır. Bizim bütün satışlara dâhil olmamız mümkün değildir. En ufak bir imar artışı yaptığımızda, bu belirtilen rakamların toplamının 3 katından daha fazla gelir elde edeceğimiz açıktır. Bugüne kadar dürüstlükle ticaretimi yaptım. Ayrıca bugüne kadar hiçbir yere bildirmediğim, raporda belirtilen miktarın onlarca katı tutarında vakıf aracılığıyla insanlara yardım yapıyorum. Nitekim bağımsız kuruluşlarca yapılan denetimde son 3,5 yılda 20 milyar liranın üzerinde satış iptali yaptık. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan denetimlerde şirketim hep ülke içerisinde üst sıralarda yer almıştır. 6 farklı ülkede şirketim iş yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda şirketim büyük bir yapıdadır. Belirtilen miktarlar şirketin aylık masrafından daha azdır. İfade akışında Veysel Şahin'den almış olduğum parayı iade etmediğimi belirtmiş isem de, bahse konu para adli makamların benden iptal veya talep etmemesi sebebiyle iade edilmemiştir. Benim de herhangi bir merciye başvurum olmamıştır. Nitekim tüketici kanunu gereğince böyle bir zorunluluğum da bulunmamaktadır" dedi.

Galatasaray'ın Eski Başkanvekili Erden Timur, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıkça cuma günü yapılan açıklamada, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin, il müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarılmıştı.

Galatasaray'ın Eski Başkanvekili Erden Timur, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

ERDEN TİMUR HAKKINDAKİ İDDİALAR

Erden Timur'un doğrudan bahis değil bahisle bağlantılı para trafiği ve kara para mevzuatı olduğu belirtildi. Timur'un incelenen banka hesaplarında; bahis kaynaklı olduğu değerlendirilen para giriş - çıkışları, paranın kaynağının gizlenmesi / izinin kaybettirilmesi şüphesi, birbiriyle bağlantılı ve olağan dışı finansal işlemlerin tespit edildiği ileri sürüldü. Erden Timur'un doğrudan maç ayarlama şüphesiyle değil, bahis ve şüpheli finansal hareketler üzerinden, bahis suçları ve kara para mevzuatı kapsamında incelemeye alındığı ifade edildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile fenomen Taner Çağlı tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında Veyis Ateş ile Taner Çağlı için karar
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
3 polisin şehit olduğu hücre eviyle ilgili yeni detay! 4 ay önce de baskın yapılmış

3 polisin şehit olduğu hücre eviyle ilgili yeni detay! 4 ay önce de...
3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı
Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Ebu Ubeyde şehit oldu! Dünya yüzünü ilk kez gördü
'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü
Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Saran'ın yaptırdığı ikinci testle ilgili Başsavcılıktan açıklama
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz

''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz
Ünlü şarkıcı Tan koyunları besledi, vegan olun mesajı verdi

Ünlü şarkıcı kendini doğaya vurdu
Hasan Şaş'tan sürpriz itiraf: Fenerbahçe çok çok iyi bir oyuncu almış, ben Galatasaray'da olmasını isterdim

''Fenerbahçe çok çok iyi bir isim almış, ben Galatasaray'a isterdim''
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi
Nereden nereye! Salih Uçan'ın yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye! Salih'in yeni adresi çok konuşulur
Fenerbahçe-Samsunspor maçının oynanacağı stat tam 40 güne hazır oldu

Süper Lig devinin maç yapacağı stat tam 40 güne hazır oldu
Almanya'da Noel tatilinde film gibi soygun

Ülke bunu konuşuyor, film gibi soygunda kasaya böyle girmişler!
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için aylar sonra yeni karar
Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım

Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım
Selim Soydan canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Selim Soydan'dan canlı yayında gözyaşları eşliğinde kumar itirafı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda çatışma: 3 polis şehit oldu
Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına Süper Lig'in eski yıldızı geçti

Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına Süper Lig'in eski yıldızı geçti
Ünlü boksör Anthony Joshua trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Ünlü boksör trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti
TFF İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'ndan bahis itirafı: Türkiye'deki maçlara kupon yapmış olabilirim

''Türkiye'deki maçlara kupon yapmış olabilirim''
Erden Timur'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı! Meğersem önceden uyarılmış

İfadesinden şoke eden detay: Meğersem önceden uyarmışlar
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk, eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'ün akrabası çıktı

Kahraman polis memuru eski AK Partili vekilin akrabası çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

bu kadar şaibeden sonra gs nin ligden düşürülmesi gerekir

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTomarzalı:

Tabii canım,emrin olur.Sen iste yeterki. Suç kendi şahsi hesbıyla ilgili.Galatasaray kulübüyle ne alakası var.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEmir Güler:

Darısı Ali'nin saadettinin başina!!!

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Onlar onursuz değil onların herşeyi ortada yürü şimdi erdemin yanına

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Ohhhhh gökyüzünü unut gökyüzünü

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Bahis dosyasından bişey çıkmamış ne oldu temiz(!) Fener

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Noldu lan boşuna mı bağırıyormuş fener taraftarı kimbilir daha neler çıkacak

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Güler:

kısacası F.A.A

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'ndan bahis itirafı: Türkiye'deki maçlara kupon yapmış olabilirim

''Türkiye'deki maçlara kupon yapmış olabilirim''
Erden Timur'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı! Meğersem önceden uyarılmış

İfadesinden şoke eden detay: Meğersem önceden uyarmışlar
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda çatışma: 3 polis şehit oldu
Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına Süper Lig'in eski yıldızı geçti

Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına Süper Lig'in eski yıldızı geçti
Ünlü boksör Anthony Joshua trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Ünlü boksör trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti
TFF İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'ndan bahis itirafı: Türkiye'deki maçlara kupon yapmış olabilirim

''Türkiye'deki maçlara kupon yapmış olabilirim''
Erden Timur'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı! Meğersem önceden uyarılmış

İfadesinden şoke eden detay: Meğersem önceden uyarmışlar
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı