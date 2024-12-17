Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmalarının ardından PFDK sevkleri açıklandı.

METİN ÖZTÜRK PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Trendyol Süper Lig'den 10 takım, çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün ise sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı kurula sevk edildiği belirtildi.

NE DEMİŞTİ?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Trabzonsopor'u son dakika golüyle 4-3 mağlup etmeyi başarmıştı. Sarı kırmızılılarda ikinci başkan Metin Öztürk dev karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullanmıştı.

"İki takımın oyuncularını, teknik direktörlerini tebrik etmek lazım. En büyük tebrik taraftarlarımıza. Her şeye rağmen, Federasyon'a, hakemlere rağmen bizi destekleyen taraftarlarımıza tebrikler. İnanılmaz bir oyun oldu. Bu Federasyonu geçen hafta istifaya davet ettik. Ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Geçen hafta Sivas'a çıkmayan 3 kırmızı kart var. Ardından Federasyon başkanının, başkanımızı tebrik etmesi. Maçtan birkaç saat önce başkanımıza ceza vermesi. Hani bu Federasyon, başkanları sevk etmeyecekti? Hani başkanlar haklarını savunacaktı. Demek ki bu işler seçilene kadar. Bugün bildiğimiz aut nasıl olur? Top çizgiyi geçerse aut olur. Ama bugün oynandı. Sonra kalemize 3. gol olarak yazıldı. VAR devreye girdi mi? Hayır! Hep söylüyoruz o zaman VAR niye var? Futbolun ilahi adaleti sonunda Galatasaray 4-3 galip geldi. Artık hakemlerin talimatla hareket ettiğini düşünüyoruz. Artık bu Federasyon'un Galatasaray'ı engellemek için her şeyi yaptığını düşünüyoruz. Geçen haftaki maç, bu haftaki maç... Federasyon'un, MHK'nın adaleti olmayabilir ama futbolun adaleti var. Bu Federasyon'un tutulur nesi kaldı? Maalesef oy verdik, vaatlerine bizler de kandık. Tahkim Kurulu'nda istifalar oldu. İstifa olursa ne olur? Yedeklerden gelir. Ama dışarıdan atamalar oldu. Gerçekten inanmakta zorluk çekiyoruz. Biz çıkacağız futbolumuzu oynayacağız ve bu MHK'ye rağmen, Federasyon'a rağmen Galatasaray şampiyon olup gerçek 5. yıldızı göğsüne takacak. Bugün tekrar tüm Federasyonu tüm kurullarıyla beraber istifaya davet ediyoruz.

Biz sahada kalacağız, sahada konuşacağız ve sahada kazanacağız. Ertuğrul Başkan daha ağır sözler söylemesine rağmen para cezası almıştı. Dursun Özbek hak mahrumiyeti alan ilk başkan! Ertuğrul Doğan da ceza aldı ama kaldırıldı. Demek literatüre intikam kültürü de giriyor. İstifa edenlerin yerine atamalar oluyor! Belki yakında racon kültürü de gelir! Bu uzun bir maraton. Bugünkü maça bakmıyoruz, şampiyonluk konuşmak için çok erken. Bu adaletsiz Federasyon'un gitmesini istiyoruz. Yabancı VAR ve yabancı hakem konuşmak için çok erken. Hakemin bugün yaptığı ya cahilliktir ya da kötü niyettir. Biz kötü niyet olduğunu düşünüyoruz. Şu an Türk futbolu kötü yönetiliyor. Mehmet Büyükekşi döneminde de adaletsizliklere isyan ediyorduk. Bir an önce bu Federasyon'un istifa ederek herkesin önünü açmasını istiyoruz. Burada sadece şampiyon takım belirlenmiyor, Avrupa'da gidecek ve küme düşecek takımlar belirleniyor. Başkanımız tehdit edildi. Tehdit için adalete başvurduk. Onlar da kendi adaletini gösterdi. Maça 2 saat kala başkanımızı cezalandırdı. Bundan evvel de başka yönetimler oldu. Topluca gidersiniz arkanızdan beyaz mendil sallarız."

PFDK'NIN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 17.12.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde;

"1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 13.12.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- İKAS EYÜPSPOR Kulübü'nün 13.12.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- SİPAY BODRUM FK Kulübü'nün 13.12.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 ve 6/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü idarecisi MEHMET REŞAT AKPINAR'ın 15.12.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 17.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü idarecisi MAHMUT DOĞUŞ ASLAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 17.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi İLYAS BAYRAKTAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 17.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü AYHAN TENBELOĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi EMRE ASLAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ'nün 15.12.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ futbolcusu OUSSEYNOU BA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 16.12.2024 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 16.12.2024 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 16.12.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü İdarecisi METİN ÖZTÜRK'ün aynı müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 16.12.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."