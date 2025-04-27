Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sahadan 5-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son Konyaspor maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Buruk, Konyaspor'u 5-1 yendikleri maçın ilk 11'inde oynattığı 3 oyuncuya Eyüpspor karşısında forma vermedi. Tecrübeli teknik adam, kaleci Günay Güvenç'in yanı sıra sol bek Ismail Jakobs ve orta saha oyuncusu Mertens'i yedeğe çekti. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine 11'de Muslera, Eren ve Sara'yı sahaya sürdü.

ARDA TURAN, GALATASARAY TRİBÜNÜNE GİTTİ

Galatasaraylı taraftarlar, Eyüpspor maçında eski kaptanlarından Arda Turan'a sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, maç öncesinde Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmazları arasına giren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı tribüne çağırdı. Yedek kulübesinden çıkıp taraftarın olduğu bölüme giden Arda Turan sevgi gösterisine selamla karşılık verdi.

OKAN BURUK'UN 300. MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçıyla birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 300. kez Süper Lig müsabakasında görev yaptı. Teknik direktörlük kariyerine 2013'te Elazığspor'un başına geçerek başlayan Buruk, sonrasında Süper Lig'de Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdı. Temmuz 2022'de Galatasaray'ın başına geçen Buruk, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'de 3. kez dalya heyecanı yaşadı. Okan Buruk, 6 farklı takımla mücadele ettiği Süper Lig'de 299 müsabakada 159 galibiyet, 59 beraberlik ve 81 yenilgi gördü. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile 1, Galatasaray ile 2 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

OSIMHEN MAÇIN BAŞINDA DİREĞE TAKILDI

Galatasaray, 2. dakikada Victor Osimhen ile direkleri geçemedi. Abdulkerim'in kendi yarı sahasından Eyüpspor ceza sahasına yolladığı uzun top ceza sahasında Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Yunus, bekletmeden pasını penaltı noktasında bulunan Osimhen'e bıraktı ancak Nijeryalı golcünün çektiği şut direkten oyun alanının dışına çıktı.

SALLAI PERDEYİ AÇTI

Galatasaray, 29. dakikada golü buldu. Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Osimhen, ön alanda kafayı vurdu. Arka direğe açılan topu Sallai ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

SALLAI'DEN İLGİNÇ İSTATİSTİK

Süper Lig'de ikinci golünü atan Macar futbolcu, 2 golünü de Eyüpspor karşısında buldu. Sallai, ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan ve 2-2 berabere biten Eyüpspor maçında da fileleri havalandırmıştı. Öte yandan 27 yaşındaki futbolcunun Eyüpspor'a attığı 2 golde de asist sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Osimhen'den geldi.

UMUT MERAŞ SAKATLANDI

Bu golün ardından ev sahibi takımda sakatlık yaşayan Umut Meraş, maça devam edemedi. Tecrübeli sol bekin yerine 30. dakikada Caner Erkin oyuna girdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca devreye Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

BU KEZ YUNUS DİREĞE NİŞANLADI

İkinciya hızlı başlayan Galatasaray, 51. dakikada bu kez Yunus Akgün ile direği dövdü. Yunus'un sağ çaprazdan sağ ayağıyla çektiği şutta top üst direkten oyun alanına geri döndü.

TORREIRA SAHNEDE

Sarı-kırmızılılar, 56. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın sağ korner direğinden kullandığı kornerde Osimhen ön alanda topu arkaya doğru gönderdi. Eyüpspor savunması topu ıskaladı ve arka direkte topu Torreira kontrol etti. Uruguaylı orta sahanın attığı şut yakın direkten ağlarla buluştu.

OSIMHEN, ASİSTLERİNE GOL DE EKLEDİ

Sallai ve Torreira'nın gollerinde asisti yapan isim olan Victor Osimhen, bu kez kendisi sahneye çıktı. 71. dakika Morata'dan aldığı güzel pasla topla buluşan Osimhen, Caner Erkin'in üzerinden topu aşırttı ve şutunu attı. Claro'dan dönen topa bir kez daha şık bir vuruş yapan Nijeryalı golcü, farkı 3'e çıkarttı.

NİJERYALI GOLCÜ, KARİYER REKORUNU EGALE ETTİ

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Eyüpspor'a attığı golle kariyerinin en golcü sezonunu tekrarladı. Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. Nijeryalı golcü, 1 gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kıracak.

EYÜPSPOR'UN GOLÜ CLARO'DAN

Eyüpsopor'un tek golü 79. dakikada Lucas Claro'dan geldi.Caner Erkin'in ortasında kafa vuruşunu yapan Claro, durumu 3-1'e getirdi.

MORATA DA ATTI

Galatasaray, karşılaşmanın 87. dakikasında dördüncü golü buldu. Bu dakikada Eyüpspor, Galatasaray'ın baskısının ardından savunmadan çıkamadı. Topu kapan Lemina'nın ortasında Morata, ceza sahasında topu kontrol etti ve vuruşuyla takımının dördüncü golünü attı.

İSPANYOL YILDIZDAN İKİNCİ GOL

Galatasaray'da dördüncü golü atan Morata, 89. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve takımının sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

5 PUAN FARKLA LİDER

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 5-1'lık skor galip ayrılan Galatasaray oldu. Bu sonucun ardından 80 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı koruyarak kapattı. Eyüpspor ise 50 puanda kaldı. Cimbom, ligin bir sonraki haftasındasahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Eyüpspor ise Samsunspor deplasmanına gidecek.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU