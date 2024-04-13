Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Galatasaray Daikin, Kuzeyboru'yu deplasmanda yendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Sema Kayıkçı

Kuzeyboru: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız)

Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Lazovic)

Setler: 25-17, 25-22, 19-25, 20-25, 13-15

Süre: 122 dakika (25, 27, 23, 27, 20)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

Bu sonuçla seride durum 1-1'e geldi.

Serinin üçüncü ve son maçı, 15 Nisan Pazartesi günü Aksaray'da oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Vodafone Voleybol Aksaray Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hayalimdeki Düğün filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hayalimdeki Düğün özeti! Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Nisan Cumartesi 124. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 135. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Nisan2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ankaragücü - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE! Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boluspor - Ümraniyespor CANLI İZLE! Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço hastalığı ne, neden hastanede? Bugün ulaşım ücretsiz mi? Bugün otobüsler, metrolar, tramvaylar paralı mı? 13 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Joker 2 ne zaman çıkacak? Joker: Folie à Deux ne zaman yayınlanacak, sinemalara gelecek? Bugün kuyumcular açık mı? 13 Nisan Cumartesi kuyumcular çalışıyor mu, açık mı? Ceyhan Belediyesi hangi parti? Ceyhan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title