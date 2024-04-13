Galatasaray Daikin, Kuzeyboru'yu deplasmanda yendi
Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Sema Kayıkçı
Kuzeyboru: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız)
Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Lazovic)
Setler: 25-17, 25-22, 19-25, 20-25, 13-15
Süre: 122 dakika (25, 27, 23, 27, 20)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
Bu sonuçla seride durum 1-1'e geldi.
Serinin üçüncü ve son maçı, 15 Nisan Pazartesi günü Aksaray'da oynanacak.