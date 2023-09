Galatasaray, Bilyoner ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Galatasaray Kulübü ile Bilyoner arasında, sarı-kırmızılı futbol ve basketbol takımlarını içeren sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

RAMS Park'taki imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Bilyoner İnteraktif Hizmetler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay katıldı.

Burada bir konuşma yapan Dursun Özbek, "Sporda eğlence denince ilk akla gelen marka olan Bilyoner'e teşekkür ederim. Hedeflere ulaşabilmek için bizimle aynı hayalleri kuran markalarla iş birliğine devam ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de Avrupa'daki kupaları müzemize getirmek istiyorsak sponsorluk gelirlerimizi en üst düzeye taşımamız gerekiyor ama bu yeterli değil. Yayın gelirleri oldukça gerilemiş durumda. Başta federasyon, tüm paydaşların çözüm için çaba göstermesi gerekiyor. Yayın gelirlerinin gözden geçirilmesinin gerektiğini, bunu iyileştirmek için çaba sarf etme gereğini düşünüyorum. Bizlere düşen görev hem yasa dışı bahis hem kaçak yayınla mücadele etmektir." dedi.

"Futbolculara destek verilmesini rica ediyorum"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile yaptığı maça değinen Özbek, şunları dile getirdi:

"Her zaman olmamız gereken yere, Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük. Her maçın zor olacağını biliyorduk. Her zaman yaptığımız gibi, Galatasaray ruhuyla başarıyı yeniden ülkemize getirmenin çabası içindeyiz. Tüm taraftarlarımızdan, takımımızı maç bitene kadar, her saniye, hiç susmadan desteklerini rica eriyorum. Bazen hepimiz, maçın heyecanına, gerilimine kendimizi kaptırıyoruz. Ama bu durum, sahada Galatasaray formasını terleten futbolcularımıza yönelik bir hareket haline gelmemeli. Unutmayalım ki Cumhuriyetimizin 100. yılında bize şampiyonluğu getiren bu sporcu kardeşlerimizdir. Onların çabası, terlettiği formayla, gururla takip ettiğimiz bir sezonu geride bıraktık. ve başarı bize onların emekleri sayesinde hediye edildi. Sahada maç bitene kadar bu kardeşlerimize çabalarına büyük destek verilmesini siz sevgili taraftarlarımdan rica ediyorum. Kalbi Galatasaray için atan kimsenin bu desteği esirgeyeceğini hiç düşünmüyorum."

"Sponsorluklarda 50 milyon avro hedefi koyduk"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Özbek, sponsorluk gelirleriyle ilgili bir soru üzerine, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla beraber bu sezon son derece büyük çaba gösterdikleri ve Galatasaray tarihinde bugüne kadar hiç ulaşılmamış sponsorluk rakamlarına ulaşmak üzere olduklarını belirterek, "Şu ana kadar imzaladığımız anlaşmaların toplam tutarı yaklaşık 33-34 milyon avro. Stat, forma ve diğer tüm gelirlerle oradayız. Hedefimiz bu değil. Bu sezon için sponsorluk anlaşmalarının yaklaşık 50 milyon avro olacağını görüyoruz. Verdiğimizi rakamlar, gelecek planlaması veya yapılacak sponsorluk rakamları değil. Anlaşması yapılmış, ödenmiş, yapılmış-bitmiş rakamlar. 50 milyon avro için çaba içindeyiz. Kaçıncı sponsorluk anlaşması sayısı bu, kaybettim ben. Her hafta yapıyoruz neredeyse. Önümüzdeki hafta da devam edecek. 50 milyon avro seviyesine gelen kadar ben ve arkadaşlarıma dur durak yok. Hedef koyduk. Sürekli çalışıyoruz." diye konuştu.

Kopenhag karşısında skoru 2-0 geriden 2-2'ye getirdiklerine dikkati çeken Özbek, "Galatasaray sporun her dalında, son saniyeye, son topa kadar mücadelesini bırakmaz. Galatasaray böyle bir takım. 2-2 berabere bitti. 5 dakika daha süremiz olsa galibiyetle ayrılmamız işten değildi. Şampiyonlar Ligi'nde olmak Galatarasay'a çok yakışıyor. Mücadele etmek, taraftara Avrupa futbolunun en üst seviyesini seyrettirmek bize gurur veriyor. Taraftarlarımızın maçları keyifle izlemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Futbolculara teşekkür ediyorum. Son saniyelere kadar mücadeleyi bırakmadılar. Bundan sonra başarı için futbolcu, yönetim kurulu, taraftarlarımızla birlikte beraber taçlandıracağımız bir başarı öyküsünü yazmak için elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'nin paylaşımı

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'nın tepki çeken sosyal medya paylaşımına değinen Özbek, bu konuyu yönetim kurulu arkadaşlarıyla tartıştıklarını vurgulayarak, "Bilahare öğrenirsiniz nasıl bir şey yapacağımızı." dedi.

Nike firması ile forma anlaşmalarının devam ettiğini ve 2024-2025 sezonundan sonra tedarikçilerinin değişeceğine yönelik yakında açıklama yapacaklarını da kaydeden Başkan Özbek, yasa dışı bahis ve kaçak yayınlarla ilgili şu konulara değindi:

"Naklen yayın gelirlerinde de muazzam bir düşüş var. İlk imzalandığı dönemde, ben de o zaman başkandım, o dönemdeki çalışmamızla 500 milyon dolar mertebesinde olan bir anlaşma, bugün bu sebeplerden dolayı 90 milyon seviyesine inmiş durumda. Naklen yayın futbol kulüplerinin en büyük geliri. Bu seviyede bir düşüşle, kulüplerin çok zor durumda olduğunu zaman zaman Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarında dile getiriyoruz. Hem federasyon hem kamu hem kulüplere büyük görev düşüyor. Ortak çalışmayla bunun önüne geçmek gerekiyor. Geçemezsek bu rakamlar giderek azalma eğiliminde. Kulüplerin çok daha zorlanması söz konusu. Herkes elinden geleni yapmak zorunda kaçak yayın için aksi taktirde gidiş çok parlak değil."

"Her maçı 50-55 bin kişiye oynuyoruz"

Dursun Özbek, Kopenhag maçında oyunculara yönelik tepkilerle ilgili bir soruya karşılık da, taraftarın heyecanını yenmesi gerektiğini ve taraftarların dava arkadaşları olduğunu belirterek, şu yanıtı verdi:

"Bizim davamızdır Galatasaray'ı Avrupa'da başarılı kılan. Bunu istiyorsak, kulübü temsil eden değerli oyuncularımızı, ki geçen sene bizi şampiyon yapıp mutluluğa boğdular, çok zor bu ligde 90 dakika bitene kadar hep teşvik etmemiz lazım. Buna Galatasaray aşkı yaşayan herkesin dikkat etmesi gerektiğini söylüyorum. Her maç 50-55 bin kişiye oynuyoruz. Bu sevgi giderek de çoğalıyor. Sahada gösterdiğimiz başarı ve mutlu etmemizin hangi seviyeye geldiği noktaya dikkat edersek çoğalmanın sebebi belli. Maç bitene kadar, sahada onları yüreklendirip cesaretlendirecek her faaliyeti göstermemiz lazım. Onlar Galatasaray camiasını temsil ediyor. Onlara da güvenimiz tam. Bizi mutluluğa boğdular. Bu konuya özen gösterileceğine inancım tam."

Amatör branşlarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Özbek, Galatasaray'ın olimpik sporların Türkiye'ye gelmesinde öncü olduğuna dikkati çekerek, 17'ye yakın amatör branşlarında 2 bine yakın amatör sporcuları bulunduğunu ve sporcu yetiştiren bir kulüp olmanın gururunu yaşadıkları amatör branşları da futbol kadar önemsediklerini dile getirdi.

Milli takımın başına Montella'nın getirilmesi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne İtalyan Vincenzo Montella'nın getirilmesine ilişkin bir soruya karşılık Özbek, "Bir antrenör değişikliği oldu. Konu tamamen federasyon inisiyatifindeki bir konudur. En iyisini yapacaklarından en ufak bir kuşkumuz yok. Gerekeni yapacakları konusunda endişemiz yok. En iyisi olduğunu düşünüyorum. Hayırlı olsun. İnşallah turnuvaların tümünde başarıyı elde ederiz ve kupalara katılma şansı elde ederiz." görüşünü paylaştı.

Emin Hitay: "Spor tutkusunu ve ruhunu eğlence ile birleştirerek bir arada yaşatacağız"

Törende açıklamalarda bulunan Emin Hitay ise, Türkiye'nin kurulan ilk yasal online şans oyunları platformu olarak bu sene 20. yıllarını kutladıklarını belirterek, "Bu özel senede, Türk spor tarihinin önemli değerlerinden biri olan Galatasaray Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşması yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Sporun ve taraftarın gücüne olan inancımızı her zaman koruyarak, takım ruhuna önem veriyoruz. Bu inancımızla, Galatasaray Futbol Takımı ve Galatasaray Basketbol Takımıyla tekrar bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz. Hem futbol hem basketbol takımlarını kapsayacak şekilde sponsorluk anlaşmamızı yenilediğimizi duyurmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Sponsorluk anlaşması sayesinde Bilyoner'in spor dünyasıyla güçlü ortaklığını pekiştirdiğini vurgulayan Hitay, "Bu birliktelik, taraftarlara yönelik özel etkinlikler, kampanyalar ve unutulmaz deneyimler sunma fırsatı verecek. Spor tutkusunu ve ruhunu eğlence ile birleştirerek bir arada yaşatacağız." diye konuştu.

"Yasa dışı bahisle topyekün mücadele etmemiz gerekiyor"

Hitay, firma olarak yasa dışı bahis siteleriyle ilgili bir çalışmaları olup olmadığına yönelik bir soruya karşılık da, "Bilyoner olarak bizim böyle bir çalışmamız olamaz. Yasal hakkımız yok. Bildiğim kadarıyla devlet kurumları, özellikle MASAK bu konuda ciddi çalışıyor. Sanal bayilerle geçen ay bir toplantı yaptılar. Nelere dikkat etmemiz gerektiği belirtildi. Arkadaşlar bilgiler iletiyorlar kendilerine. Ama illegal bahis büyük problem. Spor gelirlerini, vergi gelirlerini azaltıyor, devlet de spor kulüpleri de kaybediyor. Hepimizin topyekün bununla mücadele etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.

Bu anlaşmaya göre Bilyoner, Galatasaray Futbol Takımı'nın bahis sponsoru olurken, basketbol takımının da hem şort sponsoru hem bahis sponsoru olarak iş birliği yapacak.