Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Türk Futbolunun Geleceği Önemli

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan sorumlu herkesin ceza alması gerektiğini vurgulayarak, "Türk futbolunun geleceği önemli ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) alacağı kararlar da o derece önemli. Burada Türkiye Futbol Federasyonu'na büyük iş düşüyor. Artık Türk futbolunu bu kaostan çıkarması lazım" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek, takımda sözleşme yenileyecekleri futbolcular hakkında bilgiler vererek, "Muslera'nın, Kerem'in, Barış'ın ve Torreira'nın sözleşmeleri yenileniyor. Bunla ilgili görüşmelerimiz sonuçlandı. Muslera ile bizzat ben görüştüm. Onlar da Galatasaray'a hizmet etmekten dolayı memnunlar. Galatasaray da onların başarılı performansını değerlendirmek durumundadır. Söz konusu futbolcularla ilgili sözleşmelerin yenilenmesi yapılıyor. Herhangi bir problem yok. Muslera ile 1+1 yıllık sözleşme yapacağız" diye konuştu.

"Federasyondan, Galatasaray'a ulaşmış herhangi bir talep mevcut değildir"

Fenerbahçe ile 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynayacakları TFF Süper Kupa'nın ertelenmesiyle alakalı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir talep gelmediğini söyleyen Başkan Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonu bir tarih açıkladı, 7 Nisan'da Urfa'da oynanacak diye. Bütün hazırlıklar buna göre yapıldı. Urfalı kardeşlerimiz de bizleri arıyorlar. Onlar da iki büyük kulübün mücadelesini izlemek için hazırlıklarını yapıyorlar. Son derece heyecanlı olduklarını da görüyoruz. Bundan sonraki gelişmeler tamamen TFF'nin inisiyatifinde olan gelişmelerdir. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bana ve kulübüme iletilmiş herhangi bir çağrı yoktur. Bize iletilmiş olan, 7 Nisan'da bu karşılaşmanın Urfa'da oynanacağı şeklindedir. Bunun üzerinde yorum yapmak, o gündemimize geldiği zaman cevaplamamız gereken bir husustur. Federasyondan, Galatasaray'a ulaşmış herhangi bir talep mevcut değildir. Olduğu zaman değerlendirebileceğimiz bir konu. Geldiği zaman yönetimle değerlendirilecek. Böyle bir soru Galatasaray'a sorulmamışken fikir beyan etmek yanlıştır" şeklinde konuştu.

"Türk futbolunun geleceği önemliyse PFDK'nın alacağı kararlar da o derece önemli"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olayların detaylı incelenmesi gerektiğini belirten Dursun Özbek, "Bu olaylara sebebiyet veren yönetici, taraftar, futbolcu kim varsa adil bir şekilde değerlendirilip, Türkiye Futbol Federasyonu'nun gerekli cezalar vereceğinden eminim. Böyle yapması gerekiyor. Trabzon'daki olaylar bir milat olması lazım. Olayların bugüne nasıl geldiğinin dikkate alınması lazım. Olayların sahada oluşmuş günlük bir olay olarak değerlendirmiyoruz. Bunun sezon boyunca bir akışı var. Sezon boyunca bizim söylemlerimiz var. Bu olayların bu seviyeye gelmesine neler sebep olmuştur, incelenmesi lazım. Artık TFF'nin buna sebep olanlara, bu olaya karışanlara her kimse adil bir yargılanma sonucunda gereken cezaları almaları lazım. Çünkü geçmişte çok iyi olmayan olaylar var. Tekrar aynı hataya düşmemek lazım. Türk futbolunun geleceği önemli ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) alacağı kararlar da o derece önemli. Burada Türkiye Futbol Federasyonu'na büyük iş düşüyor. Artık Türk futbolunu bu kaostan çıkarması lazım" açıklamasında bulundu.

"Bu yangının üzerine benzin dökmeye gerek yok"

Yabancı hakem tartışmalarına da değinen Özbek, "Olayları bence yabancı hakem seviyesine getirmek son derece yanlış. Biz birbirimizi boğazlama seviyesine nasıl geldik? Bence bunu yabancı hakemle açıklayamazsınız. Yabancı hakem gereklidir, değildir, bu ayrı bir tartışma. Herkes söylediğinin sorumluluğunu almak zorundadır. Artık öz eleştiri yapmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Hata nerede yaptık, bunu tespit edelim. Bütün futbol camiası için söylüyorum. Artık sözün bittiği yere geldik. Herkes haddini bilerek konuşsun. Bu yangının üzerine benzin dökmeye gerek yok. İş kontrolden çıkma noktasına gelmiştir. Bunu söndürmemiz lazım. Herkesin üzerine büyük görev düşüyor. Önemli olan Türk futboluysa herkes sorumluluğu almak zorundadır" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL