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Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum: 'Biz Galatasaray'ız, Biz Kimseye Benzemeyiz'

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Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, seçimin kazananının sarı-kırmızılı olduğunu belirterek, 'Bu şölen havasında demokrasiyi uygulayabilen bir kulüpten bütün camialar korksun. Biz Galatasaray'ız. Biz kimseye benzemeyiz' dedi.

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, seçimin kazananının sarı-kırmızılı olduğunu belirterek, "Bu şölen havasında demokrasiyi uygulayabilen bir kulüpten bütün camialar korksun. Biz Galatasaray'ız. Biz kimseye benzemeyiz" dedi.

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda oy sayma işlemi devam ediyor. 14. sandıktan sonunda Dursun Özbek, Süheyl Batum karşısında seçimi kazanmayı garantiledikten sonra Batum, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Demokratik ve şölen havası içerisinde bir seçim yaptıklarını ifade eden Süheyl Batum, "Hiçbir başka kurumun başaramayacağı bir seçim yaptık. Seçimin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Seçimin demokratik geçmesini şölen havasında geçmesine divan heyetine, yeni yönetime ve hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu şölen havasındaki toplantı, seçim, yarınki zaferimize de ön olacaktır. Hep beraber 24. şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Bu şölen havasında demokrasiyi uygulayabilen bir camiadan bütün kulüpten korksun. Biz Galatasaray'ız. Biz kimseye benzemeyiz" diye konuştu.

Dursun Özbek ise, "Galatasaray'a yakışana demokratik bir seçim oldu. Süheyl kardeşime de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır. O da Galatasaray'dır" şeklinde konuştu.

Daha sonra salonda üyeler hep birlikte tezahüratlar yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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