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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 3. eleme turu, 6 karşılaşmayla sona erdi.

Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 yendiği Slovacko ile rövanşta 1-1 berabere kalarak tur atladı.

Rövanş müsabakalarının ardından HJK Helsinki, Zürih, Fenerbahçe, Malmö, Olympiakos ve AEK Larnaca play-off turuna yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

HJK Helsinki (Finlandiya) - Maribor (Slovenya): 1-0 (2-0)

Zürih (İsviçre) - Linfield (Kuzey İrlanda): 3-0 (2-0)

Slovacko (Çekya) - Fenerbahçe: 1-1 (0-3)

F91 Diddeleng (Lüksemburg) - Malmö (İsveç): 2-2 (0-3)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-2 (Penaltılarda 3-4) (1-1)

Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2 (1-2)

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Fenerbahçe Malmö Spor Haberler

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