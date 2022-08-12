Futbol: UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 3. eleme turu, 6 karşılaşmayla sona erdi. Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 yendiği Slovacko ile rövanşta 1-1 berabere kalarak tur atladı. Rövanş müsabakalarının ardından HJK Helsinki, Zürih, Fenerbahçe, Malmö, Olympiakos ve AEK Larnaca play-off turuna yükseldi. Alınan sonuçlar şöyle: HJK Helsinki (Finlandiya) - Maribor (Slovenya): 1-0 (2-0) Zürih (İsviçre) - Linfield (Kuzey İrlanda): 3-0 (2-0) Slovacko (Çekya) - Fenerbahçe: 1-1 (0-3) F91 Diddeleng (Lüksemburg) - Malmö (İsveç): 2-2 (0-3) Slovan Bratislava (Slovakya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-2 (Penaltılarda 3-4) (1-1) Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2 (1-2) Spor AA / Mutlu Demirtaştan Fenerbahçe Malmö Spor Haberler

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