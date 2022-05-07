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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Emre Doğan - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mustafa Sönmez, Selahattin AltayVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa, Emre Mor, Borini, PesicGöztepe: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Arslanagic, Mihojevic,...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mustafa Sönmez, Selahattin Altay

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa, Emre Mor, Borini, Pesic

Göztepe: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Arslanagic, Mihojevic, Berkan Emir, Atakan Rıdvan Çankaya, Yalçın Kayan, Baku, Tijanic, Halil Akbunar, Di Santo

Gol: Dk. 31 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 39 Kerim Alıcı (Göztepe), Dk. 41 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük )

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Caner Erkin'in sol kanatta son çizgiden yaptığı ortaya Pesic'in ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Pesic'in kafayla indirdiği topu kontrol eden Borini, ceza yayının solundan uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük, 1-0 önde tamamladı.

AA / Emre Doğan - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Karagümrük, Kerim Alıcı, Caner Erkin, Spor, Haberler

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