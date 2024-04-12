Futbol: Haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 32, Trendyol 1. Lig'de 30, TFF 2. Lig'de ise 35. hafta maçları oynanacak. TFF 3. Lig'de 28. hafta ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de 27. hafta mücadeleleri yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park) (Ev sahibi takım seyircisiz)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)

14 Nisan Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)

16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Manisa FK- Eyüpspor (Manisa 19 Mayıs)

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

16.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Ahlatcı Çorum FK (Alsancak Mustafa Denizli)

14 Nisan Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)

19.00 Kocaelispor-Bitexen Giresunspor (Yıldız Entegre Kocaeli) (Ev sahibi takım seyircisiz)

15 Nisan Pazartesi:

17.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Adanaspor-Bodrum FK (Yeni Adana)

TFF 2.Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu-Nazilli Belediyespor (Mersin)

15.00 Esenler Erokspor-Bursaspor (Esenler Erokspor)

15.00 Karacabey Belediyespor-Ankaraspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

14 Nisan Pazar:

14.00 1461 Trabzon FK-Bucaspor 1928 (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Adıyaman FK (Karaelmas K.Köksal)

15.00 Kırklarelispor-Serik Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 AcnTURK Sigorta Vanspor-Altınordu (Van Atatürk)

15.00 Diyarbekirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Diyarbakır)

15.00 Hes İlaç Afyonspor-Ankara Demirspor (Zafer)

Kırmızı Grup:

Yarın:

15.00 Menemen FK-İskenderunspor (Menemen İlçe)

15.00 Sarıyer-Düzce Cam Düzcespor (Yusuf Ziya Öniş)

14 Nisan Pazar:

15.00 Denizlispor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Denizli Atatürk)

15.00 Somaspor-Uşakspor (Soma Atatürk)

15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Belediye Derincespor (Iğdır Şehir)

15.00 GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler (Gazi)

15.00 İnegölspor-Karaman FK (İnegöl İlçe)

15.00 Fethiyespor-Isparta 32 Spor (Fethiye İlçe)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

-TFF 3. Lig

1. Grup:

14 Nisan Pazar:

15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Aliağa Futbol (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Kırıkkalegücü Futbol SK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

15.00 Mardin 1969 Spor-Kepezspor (Mardin 21 Kasım)

15.00 Tarsus İdman Yurdu-Edirnespor (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

15.00 Malatya Arguvan SK-İnegöl Kafkas SK (Arguvan İlçe)

15.00 Artvin Hopaspor-Karabük İdman Yurdu (Arhavi İlçe)

15.00 Küçükçekmece Sinop SK-Talasgücü Belediyespor (Küçükçekmece 100. Yıl)

2. Grup:

14 Nisan Pazar:

15.00 Pazarspor-Turgutluspor (Pazar İlçe)

15.00 Amasyaspor-TPAO Batman Petrolspor (12 Haziran)

15.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Eynesil İlçe)

15.00 Sapanca Gençlikspor-Silifke Belediyespor (Sapanca Atatürk)

15.00 Hacettepe 1945 SK-3Gen Holding Elazığspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Kemerkent Bulvarspor-Karşıyaka (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

15.00 Efeler 09 Spor-Anadolu Üniversitesi (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

3. Grup:

14 Nisan Pazar:

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Kuşadasıspor (Darıca İlçe)

15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Onvo Ağrı 1970 SK (Erbaa İlçe)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Akhisarspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Belediye Kütahyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.00 Fatsa Belediyespor-Silivrispor (Fatsa İlçe)

15.00 Sivas Dört Eylül-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

15.00 Osmaniyespor-Bayburt Özel İdarespor (7 Ocak)

4. Grup:

14 Nisan Pazar:

15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Orduspor 1967 (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Muş 1984 Muşspor-Siirt İl Özel İdaresi (Muş Şehir)

15.00 23 Elazığ FK-Sultanbeyli Belediyespor (Elazığ Doğukent)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Güneş Holding Çankaya SK (Nevşehir Gazi)

15.00 İdaş Çatalcaspor-Sebat Gençlikspor (Çatalca İzzettin)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Bitexen Adana 1954 FK (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Balıkesirspor-Tokat Belediye Plevnespor (Balıkesir Atatürk)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

14 Nisan Pazar:

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Fatih Vatanspor (Zeytinköy 2 numaralı saha)

12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor- Trabzonspor (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)

12.00 Ataşehir Belediyespor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (İBB Esatpaşa)

13.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Amed Sportif Faaliyetler (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)

13.00 ALG Spor-Wulfz Fatih Karagümrük (Batur)

13.30 Hakkarigücüspor-Beşiktaş JK United Payment (Merzan Şehir)

14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Beylerbeyi SK (Şehit Vefa Karakurdu)

14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Galatasaray (Osmanlı)