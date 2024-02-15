Üye Girişi
Haberler

Aslan avantajı kaptı! Galatasaray, Sparta Prag'ı 3-2 yendi

Güncelleme:

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı uzatma dakikalarında yıldız golcüsü Icardi'nin attığı golle 3-2 yendi. Mücadeleyi 2 takım da 10 kişi tamamladı.

Süper Lig devi Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile kozlarını paylaştı.

KEREM DEMİRBAY'DAN ŞAHANE GOL

Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray, 19. dakikada yıldız futbolcusu Kerem Demirbay'ın kaydettiği şahane golle 1-0 öne geçti.

Fırsat teptik! Galatasaray, Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı

İLKA YARI BAŞKA GOL ÇIKMADI

Bulduğu gol sonrası baskısını arttıran sarı-kırmızılılar, gol pozisyonlarına girdi fakat ikinci golü bulamadı. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

PRECIADO EŞİTLEDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk takım, 47. dakikada Angelo Preciado'nun attığı golle skora denge getirdi. Durum 1-1 oldu.

Fırsat teptik! Galatasaray, Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı

MERTENS YANIT VERDİ

Mücadelenin 60. dakikasında Merten sahneye çıktı. Mertens'in ceza sahası içine ortasında Sparta Praglı oyuncuların ters kafası doğrudan kaleye giderek ağlarla buluştu. Durum 2-1 oldu.

Fırsat teptik! Galatasaray, Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı

NELSSON KIZARDI

62. dakikada rakibini düşüren Victor Nelsson kırmızı kart gördü. Galatasaray 10 kişi kaldı.

Fırsat teptik! Galatasaray, Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı

JAN KUCHTA 2-2 YAPTI

10 kişi kalan temsilcimiz savunmada boşluklar vermeye başlayınca 65. dakikada Jan Kuchta düzgün bir kafa vuruşuyla topu köşeden ağlara yolladı. Durum 2-2 oldu.

RYNES KIZARDI

Prag'da Matej Rynes, 80. dakikada Barış Alper'in yüzüne müdahalesi sonucu ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Fırsat teptik! Galatasaray, Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı

ICARDI FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin 90+1. dakikasında sahneye çıkan yıldız futbolcu Mauro Icardi, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. Galatasaray maçı 3-2 kazandı.

Aslan avantajı kaptı! Galatasaray, Sparta Prag'ı 3-2 yendi

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Sparta Prag Galatasaray Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

16 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 16 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 16 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 16 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 15-16 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Icardi Sparta Prag golü izleme linki var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 15-16 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! UEFA ülke puanı sıralaması 2024 ne oldu? Güncel sıralama! Milan - Rennes maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Milan - Rennes maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Rüyada kedi saldırması ne anlama gelir? Rüyada kedi ısırması nedir, rüyada kedinin saldırması ne demek? Milan - Rennes maçı CANLI izle! 15 Şubat Milan - Rennes maçı canlı yayın izle! Hasret sözleri: Duygusal hasret sözleri, Hasret ile ilgili sözler nelerdir? Sevgiliye hasret sözleri, hasretle ilgili sözler! Rüyada eski eşini görmek nedir? Rüyada eşini görmek ne anlama gelir? Rüyada eşinin hamile olduğunu görmek, rüyada eşinin ağladığını görmek ne demek?
1000

Yorumlar (13)

Mark Kolçak:

Bence sahalarda hem futbolcular hemde izleyiciler ara sıra şu cümleyi söylemeli : "Kainat şans eseri var olmuşdur ve huzurluca hiçliğe dönmelidir"

1
85
yanıtYanıtla
Gerard Dirivia:

Kainat şans eseri var olmuşdur ve huzurluca hiçliğe dönmelidir"

yanıt1
yanıt47
Mark Kolçak:

Sayın "Gerard Dirivia" .. Bravo. Doğrudur. .. Ben bir gün yok olursam ortalıklardan.. sen bu cümleyi yaşatmaya devam et. Zamanın sonuna kadar bu cümle veya düşünce devam etmeli bence.

yanıt2
yanıt49
Hasan Çınar:

Kainat Allah'ın izni ile var olmuştur Allah ne derse o olur Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

yanıt10
yanıt0
Zübeyir Kıvrak:

SPARTA PRAGA MECİDİYEKÖY'DE SAPLAMA YAPILIYOR ACISINI KADIKÖY'DE ÇEKENLER VAR HAYRET!!!!

29
13
yanıtYanıtla
VATAN SEVER:

Onu ancak sizin gibi akıl yoksunu insanlar düşünür oysa ben fenerbahçe taraftarı gurur duydum galatasarayla ama sizler haddinizi ve sporu bilseniz. Köyde soy kavgası şehirde köy kavgası derler kahraman

yanıt20
yanıt1
Ahmet Melih ALEMDAR:

Taraftarlık başka bisey,sapkınlık başka. Rekabet başka birsey. Ama Avrupa da bir TÜRK takımı yenilsin diye dua edenin KANINDAN şüphe ederim.

yanıt27
yanıt0
Ali Korkmaz:

Öldük öldük dirildik !

26
2
yanıtYanıtla
Ramazan Bıyık:

Saplama mucitleri kerem mertens icardi güzel maçtı zevkliydi ve muslera nın hakkınıda yememek lazım güzel kurtarışlar yaptı kaptanımız tebrikler Galatasaray ????

22
0
yanıtYanıtla
Ahmet Melih ALEMDAR:

Defansta çok zaafiyet verdik. Burda suç tamamen yönetimin. Özellikle ve Özellikle 3 kulvarda yarışırken elindeki 2 sol beki gönderip Uefa ya bir orijinal sol bek transferi bildiremeyen yönetimin hatası çok burada

yanıt13
yanıt0
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title