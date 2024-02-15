Aslan avantajı kaptı! Galatasaray, Sparta Prag'ı 3-2 yendi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı uzatma dakikalarında yıldız golcüsü Icardi'nin attığı golle 3-2 yendi. Mücadeleyi 2 takım da 10 kişi tamamladı.
Süper Lig devi Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile kozlarını paylaştı.
KEREM DEMİRBAY'DAN ŞAHANE GOL
Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray, 19. dakikada yıldız futbolcusu Kerem Demirbay'ın kaydettiği şahane golle 1-0 öne geçti.
İLKA YARI BAŞKA GOL ÇIKMADI
Bulduğu gol sonrası baskısını arttıran sarı-kırmızılılar, gol pozisyonlarına girdi fakat ikinci golü bulamadı. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.
PRECIADO EŞİTLEDİ
İkinci yarıya hızlı başlayan konuk takım, 47. dakikada Angelo Preciado'nun attığı golle skora denge getirdi. Durum 1-1 oldu.
MERTENS YANIT VERDİ
Mücadelenin 60. dakikasında Merten sahneye çıktı. Mertens'in ceza sahası içine ortasında Sparta Praglı oyuncuların ters kafası doğrudan kaleye giderek ağlarla buluştu. Durum 2-1 oldu.
NELSSON KIZARDI
62. dakikada rakibini düşüren Victor Nelsson kırmızı kart gördü. Galatasaray 10 kişi kaldı.
JAN KUCHTA 2-2 YAPTI
10 kişi kalan temsilcimiz savunmada boşluklar vermeye başlayınca 65. dakikada Jan Kuchta düzgün bir kafa vuruşuyla topu köşeden ağlara yolladı. Durum 2-2 oldu.
RYNES KIZARDI
Prag'da Matej Rynes, 80. dakikada Barış Alper'in yüzüne müdahalesi sonucu ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
ICARDI FİŞİ ÇEKTİ
Mücadelenin 90+1. dakikasında sahneye çıkan yıldız futbolcu Mauro Icardi, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. Galatasaray maçı 3-2 kazandı.