Fethiyespor, final için başkent yolcusu - Haberler

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Fethiyespor, final için başkent yolcusu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fethiyespor, final için başkent yolcusu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yarı finalde Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u eleyerek finalde İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile eşleşen Fethiyespor, gözünü şimdi de kupaya dikti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yarı finalde Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u eleyerek finalde İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile eşleşen Fethiyespor, gözünü şimdi de kupaya dikti. Final maçının 23 Mayıs Pazartesi günü Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacağı açıklanırken, lacivert-beyazlılar başkentten evine zaferle dönmenin planlarını yapıyor.

Normal sezonda deplasmanda 4-2 yendiği İçel'e evinde 2-1 mağlup olan Fethiyespor, sezonun en önemli maçını kazanarak 3 yıl sonra 2'nci Lig'e dönmek istiyor. Öte yandan kulübün 28 Mayıs'ta kongreye gideceği, ilk toplantıda çoğunluk sağlanaması halinde seçimin 4 Haziran'da yapılacağı açıklandı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Yeşilyurt, Ofspor, Spor, Haberler

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