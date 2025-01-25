Fernando Muslera, Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında sahaya 11'de çıktı ve sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu oldu.

Fernando Muslera, Hatayspor maçında Süper Lig'deki 489. maçını oynayarak Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etmişti. Uruguaylı file bekçisi, Konyaspor müsabakasında sahaya çıkarak 429 maç ile Galatasaray tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu ünvanını aldı. Süper Lig'deki ilk maçına 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Başakşehir karşılaşmasında çıkan Muslera, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği 14 sezonda toplam 535 resmi karşılaşmada oynadı.

SÜPER LİG'DE ZİRVEDE

Fernando Muslera, Süper Lig'de en fazla maç oynayan yabancı oyuncu ünvanına sahip. Uruguaylı kaleci, 429 karşılaşmayla ligde en fazla müsabakaya çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor. Tecrübeli kaleciyi Süper Lig'deki yabancı oyunculardan 392 maçla Trabzonsporlu Edin Visca ve 335 maçla eski Fenerbahçeli Gökçek Vederson takip ediyor.

17 KUPASI VAR

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde toplam 17 kupa kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte 14. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi, takımının 7 kez Süper Lig, 6 kez TFF Süper Kupa ve 4 kez de Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı. Uruguaylı file bekçisi, ayrıca Galatasaray formasıyla en çok kupa sevinci yaşayan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

KALECİLER ARASINDA 1 NUMARA

Tecrübeli file bekçisi, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci ünvanına sahip. Geçen sezon 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, 7. lig zaferini yaşayarak Süper Lig kupasını en fazla kazanan kaleci ünvanını aldı. Söz konusu ünvan daha öncesinde Trabzonspor'un efsane kalecisi ve Türk futbolun en önemli teknik adamlarından Şenol Güneş'in elinde bulunuyordu.

5 BAŞKAN VE 9 TEKNİK DİREKTÖR GÖRDÜ

Fernando Muslera, Galatasaray'da geçirdiği 14 sezon boyunca toplam 5 başkan ve 9 teknik direktör gördü. Ünal Aysal'ın başkanlık yaptığı dönemde Galatasaray'a transfer edilen Muslera, Duygun Yarsuvat, Mustafa Cengiz, Burak Elmas ve Dursun Özbek'le çalışma fırsatı buldu. Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle sarı-kırmızılıların kadrosuna dahil olan Uruguaylı file bekçisi, sonrasında Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink, Igor Tudor, Domenec Torrent ve Okan Buruk'un da takımında yer aldı.

PERFORMANSI

Fernando Muslera'nın 14 sezonluk Galatasaray kariyerindeki performansı şöyle;