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Fenerbahçeli minik sporcu, Bolu'daki yangında hayatını kaybetti

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında Fenerbahçe'nin 11 yaşındaki minik yüzücüsü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak hayatını kaybetti.

Fenerbahçe, Bolu'daki otel yangınında yüzme şubesinden 2014 doğumlu Vedia Nil Apak'ın ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini açıkladı.

FENERBAHÇE: "BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Başımız sağ olsun Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Fenerbahçeli minik sporcu, Bolu'daki yangında hayatını kaybetti

10 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sararken ihbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AFAD Başkanı Okay Memiş de bölgeye intikal etti.

Fenerbahçeli minik sporcu, Bolu'daki yangında hayatını kaybetti

ÖLÜ SAYISI 66'YA YÜKSELDİ

Bolu'daki otelde çıkan yangın sonrası bölgeye intikal eden bakanlar son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Kameraların önüne geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kayak merkezindeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu.

Fenerbahçeli minik sporcu, Bolu'daki yangında hayatını kaybetti

51 YARALIDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yangında 51 kişinin yaralandığını duyuran Sağlık Bakanı Memişoğlu ise "Yaralılardan birinin durumu ağır, 17'si taburcu edildi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli minik sporcu, Bolu'daki yangında hayatını kaybetti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFethi Tilki:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Ne devlet ne belediye bağımsız denetim kuruluşları olmalı gerekli kriterleri sağlamayan tesisler ilan edilmeli vatandaş ta gideceği yer ne kadar güvenli olduğunu bilerek gitmeli yılda en az 2 kez denetlenmeli koşullarım yerine getirmeyenler için cezai uygulamalar olmalı

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