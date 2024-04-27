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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve YDK başkan adayları toplantıya katıldı. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, "Uğur Bey'e (Dündar) ve ekibinde görev yapan arkadaşlarımıza gösterdikleri özverili hizmetler için ayrıca teşekkür ediyoruz. Gelecekte bu büyük camia için hep bir arada olmayı diliyorum. Bu akşam hakem müdahalesi olmadan, adaletsiz kararlar yaşanmadan bir derbi mücadelesi izleyelim. Futbolda yaşanan her şeye rağmen Fenerbahçe'miz şampiyonluk yarışını sürdürüyor." diye konuştu.

12 sandıkta 4 bin 100 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulunacak. Sonrasında üyelerin oy kullanma işlemine geçilecek. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek. Göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 3 yıl başkanlık koltuğunda oturacak.

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Kaynak: AA / Spor

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