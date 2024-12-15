Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakeşehir'i konuk etti. Rakibini 3-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetleri sonrasında nefes aldı ve zirve takibini sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Başakşehir, maçın henüz 2. dakikasında golü buldu. Rakip ceza sahasının sol tarafından kullandığı taç atışı sonrasında Crespo, penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi fakat Deniz Türüç'ün Crespo'ya verdiği pas ofsayt olarak değerlendirildi ve gol geçersiz sayıldı.

LIVAKOVIC SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, oyuna devam edemedi. Sakatlandıktan sonra ilk etapta sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sahada kalan Livakovic, karşılaşmanın 30. dakikasında kendisini bir kez daha yere bıraktı ve kulübeye değişiklik işareti yaptı. Livakovic'in yerine 33. dakikada Ertuğrul Çetin oyuna girdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu değişiklik sırasında kalan dakikalarda kaleyi koruyacak olan 21 yaşındaki genç kaleciye destek tezahüratı yaptı.

DZEKO PERDEYİ AÇTI

Fenerbahçe, aradığı golü ilk yarının son bölümünde buldu. 42. dakikada Szymanski'den pası alan Dzeko'nun ceza yayının sağından sağ ayak içiyle yaptığı vuruş uzak köşeden ağlarla buluştu ve bu golle sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti.

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

Bu golden kısa bir süre sonra Edin Dzeko ile Ousseynou Ba arasında 45. dakikada gerginlik yaşandı. VAR'ın uyarısıyla monitöre giden Ergün, Ba'nın Dzeko'ya kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kartına başvurdu ve Başakşehir 10 kişi kaldı.

BOŞNAK GOLCÜNÜN KAŞI AÇILDI

Bu gerginliğin ardından Boşnak golcünün kaşı açıldı. Tecrübeli forvetin tedavisi kısa süre içerisinde yapıldı ve oyun kaldığı yerden devam etti. Kalan kısa sürenin de tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

OĞUZ AYDIN DA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de Livakovic'in ardından Oğuz Aydın da karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlandı. Kemen ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerden kalkamayan Oğuz, oyuna devam edemedi ve sağlık görevlilerinin yardımıyla sekerek saha kenarına geldi. Milli futbolcunun yerine 55. dakikada Saint-Maximin oyuna dahil oldu.

PIATEK SKORU EŞİTLEDİ

Konuk takım, 59. dakikada Piatek ile beraberliği yakaladı. Berat, sağ kanattan Kemen'e pasını gönderdi. Kemen, ceza yayı gerisinden ceza sahasına hareketlenen Piatek'e yerden bir pas attı. Piatek, altı pasın sağından son anda topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skora dengeyi getirdi. RAMS Başakşehir'in maçtaki ilk şutu gol oldu.

EN-NESYRI ÖNE GEÇİRDİ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü oyuna sonradan giren En-Nesyri getirdi. Dusan Tadic, sağ kanattan topu taşıyarak ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasından kafa vuruşunu yapan En Nesyri, kaleci Deniz'in sağından topu ağlarla buluşturdu ve 74. dakikada takımını 2-1üstünlüğe taşıdı.

FENERBAHÇE, KIRMIZI KART GÖRMEDEN 10 KİŞİ KALDI

Maç sırasında Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ı sakatlık nedeniyle kaybeden Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Becao'dan geldi. Brezilyalı oyuncu, 78. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı. Fenerbahçe, 3 değişiklik hakkını da kullandığı için oyunun kalan bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

FASLI GOLCÜ YENİDEN SAHNEDE

Sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsü, karşılaşmanın son dakikada yine sahneye çıktı. 90. dakikada Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda En Nesyri bir kez daha kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2 farklı üstünlüğe taşımayı başardı.

ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu. Geçen hafta da ezeli rakibe 1-0 kaybeden ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Athletic Bilbao'ya boyun eğen sarı-lacivertliler, 2 maçlık kaybın ardından hata yapmadı ve puanını 35'e yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi. Mourinho'nun öğrencileri, gelecek hafta Eyüpspor'a konuk olacak. 2 hafta sonra kaybeden ve 22 puanda kalan turuncu-lacivertliler ise Kasımpaşa'yı kötü edecek.