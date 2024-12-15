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Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetleri sonrasında 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, Becao'nun sakatlanması ve değişiklik hakkı kalmaması sebebiyle son bölümü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakeşehir'i konuk etti. Rakibini 3-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetleri sonrasında nefes aldı ve zirve takibini sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Başakşehir, maçın henüz 2. dakikasında golü buldu. Rakip ceza sahasının sol tarafından kullandığı taç atışı sonrasında Crespo, penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi fakat Deniz Türüç'ün Crespo'ya verdiği pas ofsayt olarak değerlendirildi ve gol geçersiz sayıldı.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi

LIVAKOVIC SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, oyuna devam edemedi. Sakatlandıktan sonra ilk etapta sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sahada kalan Livakovic, karşılaşmanın 30. dakikasında kendisini bir kez daha yere bıraktı ve kulübeye değişiklik işareti yaptı. Livakovic'in yerine 33. dakikada Ertuğrul Çetin oyuna girdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu değişiklik sırasında kalan dakikalarda kaleyi koruyacak olan 21 yaşındaki genç kaleciye destek tezahüratı yaptı.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi

DZEKO PERDEYİ AÇTI

Fenerbahçe, aradığı golü ilk yarının son bölümünde buldu. 42. dakikada Szymanski'den pası alan Dzeko'nun ceza yayının sağından sağ ayak içiyle yaptığı vuruş uzak köşeden ağlarla buluştu ve bu golle sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

Bu golden kısa bir süre sonra Edin Dzeko ile Ousseynou Ba arasında 45. dakikada gerginlik yaşandı. VAR'ın uyarısıyla monitöre giden Ergün, Ba'nın Dzeko'ya kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kartına başvurdu ve Başakşehir 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi

BOŞNAK GOLCÜNÜN KAŞI AÇILDI

Bu gerginliğin ardından Boşnak golcünün kaşı açıldı. Tecrübeli forvetin tedavisi kısa süre içerisinde yapıldı ve oyun kaldığı yerden devam etti. Kalan kısa sürenin de tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi

OĞUZ AYDIN DA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de Livakovic'in ardından Oğuz Aydın da karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlandı. Kemen ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerden kalkamayan Oğuz, oyuna devam edemedi ve sağlık görevlilerinin yardımıyla sekerek saha kenarına geldi. Milli futbolcunun yerine 55. dakikada Saint-Maximin oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi

PIATEK SKORU EŞİTLEDİ

Konuk takım, 59. dakikada Piatek ile beraberliği yakaladı. Berat, sağ kanattan Kemen'e pasını gönderdi. Kemen, ceza yayı gerisinden ceza sahasına hareketlenen Piatek'e yerden bir pas attı. Piatek, altı pasın sağından son anda topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skora dengeyi getirdi. RAMS Başakşehir'in maçtaki ilk şutu gol oldu.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi

EN-NESYRI ÖNE GEÇİRDİ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü oyuna sonradan giren En-Nesyri getirdi. Dusan Tadic, sağ kanattan topu taşıyarak ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasından kafa vuruşunu yapan En Nesyri, kaleci Deniz'in sağından topu ağlarla buluşturdu ve 74. dakikada takımını 2-1üstünlüğe taşıdı.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi

FENERBAHÇE, KIRMIZI KART GÖRMEDEN 10 KİŞİ KALDI

Maç sırasında Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ı sakatlık nedeniyle kaybeden Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Becao'dan geldi. Brezilyalı oyuncu, 78. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı. Fenerbahçe, 3 değişiklik hakkını da kullandığı için oyunun kalan bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi

FASLI GOLCÜ YENİDEN SAHNEDE

Sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsü, karşılaşmanın son dakikada yine sahneye çıktı. 90. dakikada Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda En Nesyri bir kez daha kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2 farklı üstünlüğe taşımayı başardı.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi

ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu. Geçen hafta da ezeli rakibe 1-0 kaybeden ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Athletic Bilbao'ya boyun eğen sarı-lacivertliler, 2 maçlık kaybın ardından hata yapmadı ve puanını 35'e yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi. Mourinho'nun öğrencileri, gelecek hafta Eyüpspor'a konuk olacak. 2 hafta sonra kaybeden ve 22 puanda kalan turuncu-lacivertliler ise Kasımpaşa'yı kötü edecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıRumuz:

Hakemler sayesinde yenersiniz tabi g tün z yiyorsa avrupadada yenin hadi

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Haber YorumlarıJokerAllame:

SENİ ÇOK SEVİYORUM FENERBAHÇEM

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Haber YorumlarıEmir Güler:

MHK KİME ÇALIŞACAĞINI İYİ BİLİYOR..... HADİ ACUN BU AKŞAMDA BUL,VAR TV DE GÖRMEK İSTİYORUZ SENİ

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Haber YorumlarıNusret Türkkan:

aferin fenere onkişiyi ne güzel yendi şampiyon

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Haber YorumlarıKenan Star:

acaba gs ye karşı ezikligi'ni hangi algıyla tolare edecek bu hafta febem??

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Haber YorumlarıYasar Unal:

FB'ye karşı anormal hırsla oynuyor takımlar. Bu da sözün orjinalinin şu olduğunu birkez daha ortaya koyuyor. "Türkiye'de fogbol FB'ye katşı oynsnan bir oyundur."

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Haber YorumlarıSolo Türk:

kasımpaşayı kötü mü edecek editör uyuma

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Haber YorumlarıCarsambali:

Basaksehir'in fener ile oynadigi son 6 7 maclara bakin..Ful yenilgi ve kirmizi kart..Sirada Eyup var..Oh ne guzel istanbul..Deplasman diye birsey yok...Tuh su sansizliga bakin..Gs macinin panteri Berke sakatlanmis..Vay anasini ya..evet evet tesaduf hepsi bunlar..

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Haber YorumlarıCarsambali:

Ligden dusecek ilk iki takim belli simdiden..Adana Demirspor ile Hatay..3 ile 4 Bodrum,Kayseri ve Trabzonspor arasinda lig sonuna kadar buyuk cekisme olur..Kadrolara ve oynadigi les futbola bakilirsa Trabzonspor simdiden dustu bile..Gs tarihi farkla maci kazanir..Ts dagilir..Bodrum ve Samsun ise bu firsati kacirmaz asla.Son darbeyi vururlar..Ne Ts yonetimi kalir ve filozof Senol..Ts yarin inanilmaz bir yenilgi alacak..Ben Gs den en az 10 gol bekliyorum..

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