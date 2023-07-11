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Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde Teknik Direktör Serhat Deniz ile Yollar Ayrıldı

Spor Haberleri

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde teknik direktör Serhat Deniz ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Kadın Futbol Süper Ligi'nde final oynamış ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'e uzatmalar sonucunda 4-2 mağlup olarak sezonu 2'nci tamamlamıştı.

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde teknik direktör Serhat Deniz ile yollar ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Petrol Ofisi Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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