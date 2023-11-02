Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, yeni aşkı fenomen Bilge Yenigül ile ilk kez görüntülendi. Derya Uluğ'un Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserini izlemeye giden çift, ilişkileri hakkında yorum yapmadı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, yeni aşkı güzel fenomen ile ilk kez görüntülendi

Fenomen Bilge Yenigül ile yeni bir aşka yelken açan Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, ilk kez Derya Uluğ'un konserinde birlikte görüntülendi.

BİRLİKTE POZ VERDİLER

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki Derya Uluğ konserine giden çift birlikte poz verdi. Üner ya da Yenigül ilişkileri hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR DA KONSERDEYDİ

Derya Uluğ konserini ayrıca Fenerbahçeli futbolcular İsmail Yüksek, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci; eşi Gözde Kahveci, İrfan Can Eğribayat; eşi Ceren Arpaçay Eğribayat da izledi.

İşte o kare: