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Fenerbahçe'nin lig tarihindeki performansı

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, lig tarihinde 66. sezonuna girecek.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, lig tarihinde 66. sezonuna girecek.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray gibi ligde bütün sezonlarda yer alırken, sonuncusu 2013-2014'te olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2 bin 158 maçta, 1231 galibiyet, 365 yenilgi yaşadı, 3 bin 845 gol atıp, kalesinde 1906 gol gördü.

Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan Fenerbahçe, en farklı galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. Sarı-lacivertli ekip, en farklı yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la da Galatasaray karşısında yaşadı.

Fenerbahçe'nin "en"leri

Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014

En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981)

En iyi sezonu: 1988-1989

O

G

B

M

A

Y

P

36

29

6

1

103

27

93

En kötü sezonu: 1980-1981

O

G

B

M

A

Y

P

30

9

11

10

31

27

29

En çok maç kazandığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 29 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik), 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik)

En az yenildiği sezon: 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi)

En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol)

En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol)

En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol)

En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol)

En farklı galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018)

En farklı yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961)

En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992)

En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27)

En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53), 2018-2019 (sıfır) (44-44)

Sezonlara göre performansı

Fenerbahçe'nin, ligde geride kalan 65 sezondaki performansı şöyle:

Sezon

Derecesi

O

G

B

M

A

Y

P

1959

Şampiyon

16

13

2

1

33

8

28

1959-60

2.

38

27

6

5

88

38

60

1960-61

Şampiyon

38

26

9

3

81

29

61

1961-62

2.

38

23

7

8

64

30

53

1962-63

3.

42

24

12

2

73

28

60

1963-64

Şampiyon

34

21

11

2

55

14

53

1964-65

Şampiyon

30

18

11

1

52

13

47

1965-66

4.

30

10

12

8

32

25

32

1966-67

2.

32

17

9

6

37

20

43

1967-68

Şampiyon

32

19

11

2

38

12

49

1968-69

4.

30

13

9

8

34

25

35

1969-70

Şampiyon

30

17

10

3

31

6

44

1970-71

2.

30

14

13

3

43

23

41

1971-72

3.

30

14

11

5

37

21

39

1972-73

2.

30

16

10

4

42

17

42

1973-74

Şampiyon

30

15

13

2

39

15

43

1974-75

Şampiyon

30

15

13

2

43

18

43

1975-76

2.

30

14

12

4

40

18

40

1976-77

2.

30

12

15

3

31

17

39

1977-78

Şampiyon

30

17

8

5

48

24

42

1978-79

3.

30

15

8

7

41

23

38

1979-80

2.

30

12

11

7

31

27

35

1980-81

10.

30

9

11

10

31

27

29

1981-82

3.

32

15

11

6

48

26

41

1982-83

Şampiyon

34

18

13

3

43

20

49

1983-84

2.

34

17

11

6

46

24

45

1984-85

Şampiyon

34

18

14

2

65

25

50

1985-86

5.

36

13

16

7

40

32

42

1986-87

5.

36

13

13

10

49

39

39

1987-88

8.

38

15

10

13

45

43

55

1988-89

Şampiyon

36

29

6

1

103

27

93

1989-90

2.

34

22

4

8

70

38

70

1990-91

5.

30

12

8

10

53

53

44

1991-92

2.

30

23

2

5

81

35

71

1992-93

5.

30

18

4

8

75

41

58

1993-94

2.

30

21

6

3

69

26

69

1994-95

4.

34

20

7

7

78

35

67

1995-96

Şampiyon

34

26

6

2

68

19

84

1996-97

3.

34

22

7

5

79

25

73

1997-98

2.

34

21

8

5

61

25

71

1998-99

3.

34

22

6

6

84

29

72

1999-00

4.

34

17

10

7

59

44

61

2000-01

Şampiyon

34

24

4

6

82

39

76

2001-02

2.

34

24

3

7

70

31

75

2002-03

6.

34

13

12

9

55

41

51

2003-04

Şampiyon

34

23

7

4

82

41

76

2004-05

Şampiyon

34

26

2

6

77

24

80

2005-06

2.

34

25

6

3

90

34

81

2006-07

Şampiyon

34

20

10

4

65

31

70

2007-08

2.

34

22

7

5

72

37

73

2008-09

4.

34

18

7

9

60

36

61

2009-10

2.

34

23

5

6

61

28

74

2010-11

Şampiyon

34

26

4

4

84

34

82

2011-12

2.

40

24

9

7

70

38

81

2012-13

2.

34

18

7

9

56

39

61

2013-14

Şampiyon

34

23

5

6

74

33

74

2014-15

2.

34

22

8

4

60

29

74

2015-16

2.

34

22

8

4

60

27

74

2016-17

3.

34

18

10

6

60

32

64

2017-18

2.

34

21

9

4

78

36

72

2018-19

6.

34

11

13

10

44

44

46

2019-20

7.

34

15

8

11

58

46

53

2020-21

3.

40

25

7

8

72

41

82

2021-22

2.

38

21

10

7

73

38

73

2022-23

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Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

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