Fenerbahçe Kulübü'nde Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Seçimi Yarın Yapılacak

Fenerbahçe Kulübü'nde yarın yapılacak Seçimli Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında Şekip Mosturoğlu, Nihat Tokat ve Sevil Becan başkanlık için yarışacak.

Fenerbahçe'de Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı yarın Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşecek. Oy verme işleminin saat 15.00'te sona ereceği YDK toplantısı için adaylar açıklamalarda bulunurken, kongre üyelerine de çağrı yapıldı. Adaylardan Şekip Mosturoğlu, "Yüksek ihtimalle sizinle tanışıyoruz. 3 Temmuz'u hep birlikte yaşadık. Mutlaka bizlere ya Metris'te, ya Çağlayan'da, ya da Bağdat Caddesi'nde destek oldunuz. Siz benim, geniş ailemin en değerli ferdisiniz. Bu vesileyle sizinle şahsen tanışmak, değerli fikirlerinizi birinci ağızdan dinlemek istiyorum. 26 Nisan Cuma günü 12.00-15.30 saatleri arasında Faruk Ilgaz Tesislerimizdeki seçim ofisindeyim. Yüksek Divan Kurulu üyemiz olarak sizi yeni dönemde daha yakından tanımayı, isteklerinizi dinleyip en kısa zamanda hayata geçirmeyi hedefliyorum. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk sporunun kaptan köşkü olabilecek niteliklere sahip bir kuruldur. Biz bu potansiyeli mutlaka kullanmak, üyelerimizin kulübümüz ile olan bağlarını, sahip olduğumuz kulüpçülük tecrübesi vesilesiyle güçlendirmek ve Fenerbahçe'mize maksimum fayda sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Nihat Tokat: "Fenerbahçe'nin aydınlık geleceğini inşa edeceğiz"

Amaçlarının kulübün birlik ve beraberliğini güçlendirmek, taraftar ruhunu canlandırmak olduğunu belirten Nihat Tokat, "Yıllardır bu kulübün bir parçası olarak, sizinle birlikte Fenerbahçe sevgisini yaşadık, paylaştık ve büyüttük. Şimdi, birlikte daha da ileriye gitme zamanı geldiğine inanıyorum. Benim için önemli olan şey, her birinizin sesini duymak ve kulübümüzü hep birlikte daha da güçlü hale getirmek. Bu seçimde sizlerin desteğiyle Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak, Fenerbahçe'nin geleceğine hep birlikte yön vereceğiz. 27 Nisan'daki seçimde, katılımınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Birlikte, Fenerbahçe'nin aydınlık geleceğini inşa edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Sevil Becan: "Daha güçlü ve daha etkili bir YDK'yı hep birlikte oluşturacağız"

Uzun yıllar birçok görevde Fenerbahçe'ye hizmet ettiğini vurgulayan Sevil Becan ise şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'mizin büyük değerlerinden oluşan Yüksek Divan Kurulumuzun geleceği için başkanlığa adayım. Birliği ve beraberliği destekleyecek, kulübümüzün gücüne güç katacak projelerimizle daha güçlü ve daha etkili bir YDK'yı hep birlikte oluşturacağız. Uzun yıllardır birçok görevle gönülden Fenerbahçe'mize hizmet ettim, bundan sonra da sizin desteğinizle YDK Başkanlığı görevi ile devam etmeye talibim." - İSTANBUL